Velmi sofistikovaný podvod. Falešná reportáž cílí na okradené oběti

Video se tváří jako televizní reportáž o internetových podvodnících a o rozbití mezinárodního call centra, které okrádalo lidi.
V závěru jedna z mluvících hlav vyzývá okradené, aby se obrátili na společnost Legion, která jim má pomoci získat peníze zpět. K tomu požaduje, aby lidé sdělili své citlivé informace v dotazníku. Právě to je hlavní mechanismus propracovaného podvodu.
Policie na svých sociálních sítích před tímto sofistikovaným podvodem varuje. „Třešničkou na dortu pak je vyjádření naší kolegyně. Nemusíme ani říkat, že ona nikdy nic takového neřekla a její identita byla zneužita stejně, jako ostatních vystupujících,“ upozornili policisté ve středu na Facebooku.
Podle nich se jedná o jeden z nejpropracovanějších podvodů, na které kdy narazili.