Velmi sofistikovaný podvod. Falešná reportáž cílí na okradené oběti

  13:36
Podvodníci našli nový způsob, jak okrádat lidi. Na internetu koluje video, které se na první pohled tváří jako reálná reportáž známé zpravodajské stanice CNN Prima News. Jedná se však o video vytvořené pomocí umělé inteligence, jehož cílem je vylákat osobní údaje a peníze. Zneužívá i tvář policejní mluvčí.

Video se tváří jako televizní reportáž o internetových podvodnících a o rozbití mezinárodního call centra, které okrádalo lidi.

V závěru jedna z mluvících hlav vyzývá okradené, aby se obrátili na společnost Legion, která jim má pomoci získat peníze zpět. K tomu požaduje, aby lidé sdělili své citlivé informace v dotazníku. Právě to je hlavní mechanismus propracovaného podvodu.

Seniorka v Náchodě chtěla dát statisíce podvodníkům, pomohla žena z kavárny

Policie na svých sociálních sítích před tímto sofistikovaným podvodem varuje. „Třešničkou na dortu pak je vyjádření naší kolegyně. Nemusíme ani říkat, že ona nikdy nic takového neřekla a její identita byla zneužita stejně, jako ostatních vystupujících,“ upozornili policisté ve středu na Facebooku.

Podle nich se jedná o jeden z nejpropracovanějších podvodů, na které kdy narazili.

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

19. listopadu 2025  13:36

Obrovská rána, jako petarda. Zachránci popsali, jak chlapce na hřišti zasáhl blesk

Patnáctiletého fotbalistu Martina zasáhl na tomto hřišti v Opavě blesk....

Patnáctiletý Martin z Opavy, kterého zasáhl letos počátkem srpna blesk při fotbalovém tréninku, se jakoby podruhé narodil. Po úderu blesku, který nikdo nepředvídal, upadl přímo na trávníku do...

19. listopadu 2025  11:47,  aktualizováno  13:33

Chybí 95,9 miliardy, trhá ANO rozpočet. Letadlo Stanjura narazilo, řekl Babiš

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (19....

Pod palbou kritiky ANO byl při jednání rozpočtového výboru návrh státního rozpočtu na příštího roku s navrženým schodkem 286 miliard korun. Místopředsedkyně ANO a kandidátka na novou ministryni...

19. listopadu 2025,  aktualizováno  13:29

Rusko zabíjelo na západě Ukrajiny. Polsko uzavřelo letiště, vyslalo stíhačky

Sledujeme online
Rusko zaútočilo na ukrajinský Ternopil, zasáhlo i několikapodlažní budovy. (19....

Téměř po celé Ukrajině se v noci spustil letecký poplach. Rozsáhlý dronový útok zasáhl například Charkov, kde bylo zraněno nejméně 46 lidí včetně dvou dětí. Ternopil hlásí 20 mrtvých a desítky...

19. listopadu 2025  7:29,  aktualizováno  13:25

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný Ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

19. listopadu 2025  11:03,  aktualizováno  13:21

Kopáči vltavínů v lese narazili, muž na ně vytáhl zbraň a začal střílet

Policisté objevili muže v dírách, kde se pomocí krumpáčů snažili najít vltavíny.

Pistoli Luger, samonabíjecí Walther či belgický Browning. Takovým arzenálem zbraní byl vybavený muž, který neváhal jednu z nich použít proti kopáčům vltavínů v lese nedaleko Českých Budějovic. Sám je...

19. listopadu 2025  13:10

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib, pražský náměstek pro dopravu.

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představil ve středu novinářům náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Lepší průjezdnosti městem by podle něho měl pomoci soubor...

19. listopadu 2025  10:56,  aktualizováno  13:05

V případu vykořisťování bezdomovců je pět poškozených, kauza míří k soudu

Ilustrační snímek

Kriminalisté podali krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové návrh na obžalobu dvou mužů, které viní z obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství. Podle spisu na Jičínsku...

19. listopadu 2025  12:57

Netrpím žádnými bludy. Vyděrači mi říkali, že mám skočit, líčí stíhaný soudce Kafka

Roman Kafka v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel (7. května 2018)

Někdejší soudce Krajského soudu v Brně Roman Kafka se rozpovídal o tom, co je mu kladeno za vinu a proč si od svých kolegů a známých půjčoval peníze, které nevracel. Podle svých slov byl pod tlakem...

19. listopadu 2025  12:10

Jak se přihlásit na vysokou školu: kdy se podává přihláška a kolik to stojí

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké školy v České republice nepoužívají jednotný systém přihlašování. Termíny i podmínky se mnohdy liší nejen mezi jednotlivými institucemi, ale dokonce i mezi fakultami či obory. Přijímací...

19. listopadu 2025  12:02

Státní terorismus! Odpovíme, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům. Ti reagovali

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď,...

19. listopadu 2025  10:57,  aktualizováno  11:55

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

ilustrační snímek

Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...

19. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  11:37

