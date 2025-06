Falešní bankéři z česko-ukrajinského gangu dostali u soudu vysoké tresty

Autor: ČTK , iDNES.cz

21:17

Městský soud v Praze ve středu nepravomocně odsoudil tři muže v případu česko-ukrajinských falešných bankéřů. Ve vězení by měli strávit 11,5 až 12,5 roku. O dalším obviněném bude soud rozhodovat ve čtvrtek. Ten uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, podle které by měl jít do vězení na pět let. Uvedla to dve středu večer televize Nova.