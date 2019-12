Falešný profesor z Harvardu láká na bezcenný manuál, jak získat kryptoměnu

Vidině o rychlém zbohatnutí podlehla i Alena Chabičová z Prahy. „Vyskočilo to na mě na Facebooku. Byla jsem po dlouhém dni v práci. Říkala jsem si, že každý kolem mě vydělává, tak jsem si chtěla také přilepšit,“ říká napálená žena. Ta skočila na reklamu, ve které muž na fotce pózuje s tučným balíkem peněz a tvrdí, jak snadné je vydělat.



„Investice do začínající internetové měny ripple (virtuální měna jako bitcoin – pozn. red.) je za současných podmínek nejlepším způsobem na dosažení neskutečných zisků. Ze sta korun můžete mít tisíc, pět, nebo dokonce deset tisíc během sedmi dní. Pokud zainvestujete tisíce, můžete mít za několik měsíců dokonce několik set tisíc korun,“ píše na webových stránkách údajný profesor Graham Le Roux.

Ač už je na první pohled jasné, že jde o podvod, reklama se šíří po sociálních sítích i důvěryhodných webech. Reklamy odkazují na stránku údajné firmy Time-for-investment.com, kde se objevují dokonce komentáře údajných zákazníků: „Tato metoda je prostě geniální. Letos jsem byl pětkrát na dovolené. Naposledy jsem byl s ženou a dětmi přes 10 dní na Maledivách. Když jsem se vrátil domů, zjistil jsem, že jsem v té době vydělal 60 tisíc korun. Je to skutečné šílenství.“

S podvodnou reklamou se setkal i Dominik Mrvík z Profesní komory finančníků ČR. „Viděl jsem ji už na zahraničních webech. Je vidět, že je stránka přeložena do češtiny hodně kostrbatě. Takže zřejmě jen projela nějakým webovým překladačem,“ upozorňuje finančník. Problém je v tom, že podvodníci pouze od lidí vyberou peníze za dobírku, za které jim přijdou na papíře stejné informace a příběhy neexistujících boháčů, které už si mohli přečíst na internetu. Nic víc. Tím sny o bohatství skončily.

Policie podvod neřeší

To po otevření zásilky zjistila i Chabičová. „Slibovali, že mi přijde přihlášení do virtuální peněženky. Místo toho mi přišly nicneříkající papíry. Pak se mi ozvala nějaká žena, že musím přikoupit další produkty a dát jí číslo své karty, aby všechno fungovalo. To už jsem se bála a neudělala to. Na internetu jsem si až potom přečetla, že jde o podvod. Jsem blbá,“ říká Chabičová.

Investování do kryptoměn je ve skutečnosti riziková záležitost. „Neříkám, že se tam nedá znásobit majetek, ale určitě ne za tak krátký interval. Další věcí je, že se rozhodně takhle kryptoměna nenabízí,“ přibližuje Mrvík. MF DNES v souvislosti s podvody oslovila i Českou obchodní inspekci. „Nemáme ze zákona oprávnění zkoumat, zda uvedený web slibuje a zrealizuje zhodnocení peněz nebo investicí do kryptoměn či jinak, protože toto není v naší kompetenci,“ sděluje mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Redakce se dále obrátila na Českou národní banku. „Osoby, které nabízejí jejich nákup, prodej či vedení účtu, nemusejí mít žádné povolení, registraci či licenci České národní banky. Nepodléhají dohledu ani kontrole ČNB,“ uvádí mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Podle Mrvíka sice není kryptoměna oficiálně regulována, ale ČNB dostatečně nevyužívá všechny svoje možnosti. „Podle mě je to klasické klamání spotřebitele. Doporučil bych lidem, aby podali trestní oznámení,“ dodává Mrvík.

Chabičová se však na policii obrátit nechce jednak ze studu, jednak proto, že nepřišla o velkou částku. Policie neeviduje oznámení ani od nikoho jiného. „Profesor Le Roux“ tak inzeruje vesele dál.