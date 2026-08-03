Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Evropský žalobce podal v Praze obžalobu pro podezření z podvodu s DPH za zboží z Číny

Autor:
  10:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V pondělí se na stránkách Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) objevila zpráva, která popisuje velká daňový únik. Ostravská pobočka EPPO podala k Městskému soudu v Praze obžalobu na pět lidí a jednu firmu. Skupina měla při dovozu zboží z Číny obrat stát na DPH o více než 418 milionů korun.

Podle zjištění využívaly obžalované osoby k dovozu zboží firmy, které měly v Česku registraci k DPH, ačkoliv zde fakticky nesídlily. Po vyřízení celních formalit tvrdily, že zboží dodaly společnostem v jiných členských státech EU.

Podvod za 46 milionů se přelévá v kampaň, pravidla ve firmě byla stará 15 let

Ve skutečnosti však dle žalobců šlo o fiktivní odběratele. Zboží ve skutečnosti končilo v logistických centrech e-commerce platforem, odkud putovalo přímo k finálním spotřebitelům po celé Evropské unii. DPH, která měla být při dovozu z Číny zaplacena a přiznána, tak byla „zapomenuta“.

Vyšetřování přitom ukazuje na jasné rozdělení rolí. Čtyři z obžalovaných a jedna firma měli trestnou činnost páchat jako členové organizované zločinecké skupiny. V případě uznání viny jim hrozí odnětí svobody v rozmezí od devíti do 13 let a čtyř měsíců. Pátý obviněný čelí žalobě samostatně a z účasti v organizované skupině obviněn není, přičemž mu hrozí trest odnětí svobody v délce od dvou do osmi let.

Na rozkrytí celého případu pracoval EPPO v úzké součinnosti s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) Policie ČR. Všechny dotčené osoby jsou však považovány za nevinné, dokud jejich vinu neprokáží příslušné české soudy.

O EPPO

Úřad evropského veřejného žalobce je nezávislým orgánem státního zastupitelství Evropské unie, který odpovídá za vyšetřování, stíhání a žalování trestných činů proti finančním zájmům EU.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Ariana Grande po kritice fanoušků mizí z očí veřejnosti. Zrušila roli v muzikálu

Ariana Grande

Americká zpěvačka Ariana Grande (33) se po vydání nové desky a videoklipu, který vyvolal silné reakce, rozhodla stáhnout z veřejného života. Odvolala své účinkování v připravovaném muzikálu v...

3. srpna 2026  10:54

Španělská tajná služba varovala před migrační vlnou do Ceuty už před měsícem

Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)

Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty, která leží na severoafrickém pobřeží a kam ve čtvrtek minulého týdne...

3. srpna 2026  10:13,  aktualizováno  10:51

Obvinění ze žhářského útoku v Pardubicích podali stížnosti na prodloužení vazby

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, jimž soud prodloužil vazbu, si proti tomu podali stížnost, sdělil soudce Okresního soudu v Pardubicích...

3. srpna 2026  10:47

Evropský žalobce podal v Praze obžalobu pro podezření z podvodu s DPH za zboží z Číny

ilustrační snímek

V pondělí se na stránkách Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) objevila zpráva, která popisuje velká daňový únik. Ostravská pobočka EPPO podala k Městskému soudu v Praze obžalobu na pět lidí a...

3. srpna 2026  10:38

Úspěch Pěti švestek. Svěrákova komedie míří do britských kin

Hrdinové filmu Pět švestek

Komedie Pět švestek, jedenáctý celovečerní film režiséra a scenáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde o čtvrtý český film, který se za 30 let existence...

3. srpna 2026  10:38

Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku za sedm miliard

ilustrační snímek

Státní organizace Správa železnic a státem vlastněný železniční dopravce České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba sedm miliard korun. Jde hlavně o pozemky pod tratěmi, které koupí SŽ.

3. srpna 2026  10:30

Postavme se za rovná práva, podpořil velvyslanec Field česky Prague Pride

Britský velvyslanec Matt Field pořádá na britském velvyslanectví oslavu krále...

Práva LGBT+ lidí na rovnost podpořil u příležitosti letošního ročníku festivalu Prague Pride velvyslanec Velké Británie Matt Field. „Dejme jasně najevo, že každý by měl mít možnost žít otevřeně,...

3. srpna 2026

U Lužánek se hraje o stamiliony. Zbrojovka s Brnem licitují nejen o cenu stadionu

Premium
Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané...

Nejde jen o prodej chátrajícího stadionu. Brno a fotbalová Zbrojovka vedou složitá jednání o stovkách milionů korun, která zahrnují nejen pozemky za Lužánkami, ale také tenisové kurty, podzemní...

3. srpna 2026

Konflikt dvou mužů v paneláku skončil pobodáním, útočník se pak chtěl zabít

ilustrační snímek

Násilným trestným činem se zabývají krajští kriminalisté v Meziboří na Mostecku. V jednom z bytů panelového domu došlo v pondělí po předchozím konfliktu mezi dvěma muži k napadení, při kterém podle...

3. srpna 2026  9:52

Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries, udeřili i na Krym a Belgorod

Sledujeme online
ilustrační snímek

Při ruském bombardování u Záporoží zemřel jeden člověk a další byl zraněn. Ukrajinské údery na anektovaném Krymu si podle okupačních úřadů vyžádaly tři mrtvé a dva zraněné. Terčem útoku se stal i...

3. srpna 2026  7:39,  aktualizováno  9:39

Lesní požáry na Českolipsku podle policie založil jeden muž, žháře hned dopadli

ilustrační snímek

Dva požáry v lesích v okolí Nového Boru založil podle policie minulý týden ve středu devětačtyřicetiletý muž. Žháře se jim podařilo dopadnout ještě ten samý den.

3. srpna 2026  9:17

Požár u Spokane v USA vyhnal z domovů 60 tisíc lidí. Zničil stovky budov

Spokane čelí ničivému požáru. Plameny zasáhly obytné čtvrti

Kvůli lesnímu požáru u města Spokane v americkém státě Washington muselo domovy opustit asi 60 000 lidí. Plameny již zničily na 600 budov. Případné oběti nejsou zatím dostupné, starostka města Lisa...

3. srpna 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.