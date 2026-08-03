Evropský žalobce podal v Praze obžalobu pro podezření z podvodu s DPH za zboží z Číny

Podle zjištění využívaly obžalované osoby k dovozu zboží firmy, které měly v Česku registraci k DPH, ačkoliv zde fakticky nesídlily. Po vyřízení celních formalit tvrdily, že zboží dodaly společnostem v jiných členských státech EU.
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Ve skutečnosti však dle žalobců šlo o fiktivní odběratele. Zboží ve skutečnosti končilo v logistických centrech e-commerce platforem, odkud putovalo přímo k finálním spotřebitelům po celé Evropské unii. DPH, která měla být při dovozu z Číny zaplacena a přiznána, tak byla „zapomenuta“.
Vyšetřování přitom ukazuje na jasné rozdělení rolí. Čtyři z obžalovaných a jedna firma měli trestnou činnost páchat jako členové organizované zločinecké skupiny. V případě uznání viny jim hrozí odnětí svobody v rozmezí od devíti do 13 let a čtyř měsíců. Pátý obviněný čelí žalobě samostatně a z účasti v organizované skupině obviněn není, přičemž mu hrozí trest odnětí svobody v délce od dvou do osmi let.
Na rozkrytí celého případu pracoval EPPO v úzké součinnosti s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) Policie ČR. Všechny dotčené osoby jsou však považovány za nevinné, dokud jejich vinu neprokáží příslušné české soudy.
O EPPO
Úřad evropského veřejného žalobce je nezávislým orgánem státního zastupitelství Evropské unie, který odpovídá za vyšetřování, stíhání a žalování trestných činů proti finančním zájmům EU.