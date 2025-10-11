Založ účet, dostaneš pětistovku. Nový trik podvodníků, jak vám vyluxují peníze z účtu

Premium

Fotogalerie 5

Razie. Ukrajinský policista provádí prohlídku jednoho z call center. Celkem v nich policie zatkla 150 osob. | foto: Policie ČR

Václav Janouš
Podvodníci, kteří lákají po telefonu z lidí peníze a luxují jim účty, vymysleli nový způsob, jak se k penězům lidí rychleji dostat. Oběť přimějí převézt peníze na „bezpečný“ účet u české banky, což působí věrohodně.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Najímají si bílé koně ze sociálně slabých rodin, nabídnou jim pět set korun za každý nově založený účet, který si na své jméno v bance zřídí a ke kterému jim odevzdají přístupová hesla. Účet pak slouží k tomu, aby podvodníci po telefonu přiměli lidi převést na něj svoje úspory namísto toho, aby jim složitě vysvětlovali, že mají peníze vybrat a odnést je třeba do bitcoinmatu, čemuž už dnes příliš lidí neuvěří. Převod na český účet ale vypadá mnohem důvěryhodněji.

Já ani nikdo z mých kolegů jsme tak neskutečně propracovaný systém call centra nikdy neviděli. Zaměstnával operátory, právníky, účetní a tak dále.

Jan Blehavedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality pardubické policie

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

USA uvalí na čínský dovoz dodatečné clo 100 procent, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uvalí na čínské zboží další dodatečná cla ve výši 100 procent. V platnost mají vstoupit nejpozději 1. listopadu, napsal v pátek na sociální...

11. října 2025

Češi spoří dětem konzervativně, pětina rodičů neodkládá nic, zjistil průzkum

Většina rodičů v Česku se snaží dětem naspořit na start do života alespoň nějaký obnos. A řídí se přitom pravidlem, že ani tak nezáleží na částce, jako spíše na pravidelnosti. „I menší částky,...

11. října 2025

Koho umělá inteligence nenahradí? V bezpečí jsou i některé kancelářské profese

Premium

Odborníci na umělou inteligenci se shodují, že před touto technologií je v bezpečí jen málokterý zaměstnanec. Existují však pozice, které zatím žádný stroj zastoupit neumí. Bez obav mohou být...

11. října 2025

Založ účet, dostaneš pětistovku. Nový trik podvodníků, jak vám vyluxují peníze z účtu

Premium

Podvodníci, kteří lákají po telefonu z lidí peníze a luxují jim účty, vymysleli nový způsob, jak se k penězům lidí rychleji dostat. Oběť přimějí převézt peníze na „bezpečný“ účet u české banky, což...

11. října 2025

Ukrajinská obrana se zvolna hroutí. Na frontě není dost lidí, varují vojáci

Premium

Po masivním ruském útoku na energetickou infrastrukturu zůstala v pátek část Kyjeva bez proudu, nejezdily trolejbusy a tramvaje. Z Ukrajiny však v posledních dnech přicházejí ještě horší zprávy – o...

11. října 2025

Macron trvá na svém. Znovu jmenoval premiérem toho, který podal demisi

Francouzský prezident Emmanuel Macron po pátečním jednání s představiteli parlamentních stran jmenoval do funkce premiéra znovu Sébastiena Lecornua. Devětatřicetiletého politika požádal, aby sestavil...

10. října 2025  22:19,  aktualizováno  22:49

To chce odvahu, viděli lidé z centra Prahy světelný nápis na Hradě

Symbolicky do zelené se v pátek večer u příležitosti vyvrcholení kampaně To chce odvahu nasvítil Pražský hrad. Akce na podporu duševního zdraví vznikla za podpory Kanceláře prezidenta republiky a...

10. října 2025  22:17,  aktualizováno  22:31

V USA vybuchla továrna na munici. Kvůli dalším explozím se záchranáři drží zpátky

Několik mrtvých si v pátek vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee, dalších 19 lidí se pohřešuje. Záchranáři se museli několik hodin kvůli hořícímu poli trosek a...

10. října 2025  19:51,  aktualizováno  21:55

Napřed si dělí křesla a dokonce přibývají. Vládní politici kritizují nový kabinet

Politici nynější vládní koalice se pozastavili nad způsobem sestavování možného budoucího kabinetu hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů sobě i rozdělení křesel v něm. Místopředseda ODS Martin Kupka...

10. října 2025  21:17,  aktualizováno  21:32

Film o „zkažené“ Evropě a znásilňování v Rusku propadl, kina zela prázdnotou

Ruský film Tolerance vykresluje fiktivní evropskou zemi pohlcenou progresivismem a sužovanou uprchlickými násilnostmi. Ačkoliv tak činí v duchu prokremelské propagandy a obdržel i finance od ruského...

10. října 2025  21:16

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Trump chystá setkání lídrů v Egyptě, hledá podporu pro svůj mírový plán

Americký prezident Donald Trump chce příští týden při své návštěvě Egypta uspořádat summit světových lídrů zaměřený na Pásmo Gazy, píše server Axios s odvoláním na čtyři s věcí obeznámené zdroje....

10. října 2025  20:51

Proměním KLDR v socialistický ráj, sliboval Kim na pompézních oslavách výročí strany

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při příležitosti oslav 80 let od založení vládní komunistické strany slíbil, že promění KLDR v „nejlepší socialistický ráj na světě“. Podle něj se mezinárodní prestiž...

10. října 2025  16:40,  aktualizováno  20:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.