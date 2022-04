Věřte mi a potvrďte platbu. Policie ukázala, jak se podvádí na bazarech

POZOR! S podvodníky se na internetu roztrhl pytel. Za 4 minuty čtení tohoto textu, vám nabízíme záchranu někdy i desítek, či stovek tisíc korun.



PRODEJCE nakonec PLATÍ…bohužel.



Ukázkový příklad reálného případu podvodného jednání. Člověk takhle prodává autosedačku, zájemci se jen hrnou. Dopravu prý zařídí, už to zaplatili, stačí jen zadat nějaké ty údaje ze své karty a ideálně aby na ní bylo hodně peněz. A obchod může začít....

VŠAK – ten kdo „platí“ je ve finále, ten co měl peníze naopak prodejem získat.

Přijde vám to divné - ano. Stejně jako jedné mladé paní, která prodávala autosedačku a naštěstí včas rozpoznala lumpa na straně druhé. Co lumpa, lumpy. Na stejný inzerát se v rozmezí pár hodin ozvali hned dva ‍♂️‍♂️ podvodníci se stejným „zlodějským systémem“.

Pro potvrzení toho, že nejde o náhodný případ, ale "častý nešvar" můžete navštívit stránky společnosti DPD.com (za které se v tomto případě podvodníci vydávají) a přečíst si bezpečnostní upozornění, ve kterém jsou mimochodem velmi podobné screeny komunikace.

https://www.dpd.com/cz/cs/bezpecnostni-informace/