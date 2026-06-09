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Podpůrný fond vyzval firmy Agrofertu k vrácení peněz

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  9:39
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) vyzval 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátily peníze, které čerpaly na podporu zemědělské činnosti. Zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu.
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Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš (ANO) jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy ale peníze vracet nechtějí. Informoval o tom server iROZHLAS.cz.

„Pokud jde o aktuální vymáhání podpor v souvislosti s posouzením problematiky střetu zájmů, fond v mezidobí zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu,“ řekla serveru mluvčí fondu Barbora Šenfeldová. Vedení fondu firmám zaslalo výzvy k vrácení poskytnuté podpory. Dceřiné firmy Agrofertu tak mají možnost peníze vrátit a vyhnout se soudnímu sporu. Konkrétní částky ani termíny pro vrácení podpory fond neupřesnil.

Podpůrný fond chce od Agrofertu zpátky miliony. Kvůli střetu zájmů, zdůvodnil

„Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a s dotačními pravidly, a proto nevidíme důvod k vymáhání ani vracení dotací. Jsme připraveni se bránit i soudní cestou,“ sdělil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil a měl na Agrofert, vložený ve dvou tehdy funkčních svěřenských fondech, stále vliv.

Babiš, který byl vloni v prosinci po vyhraných volbách znovu jmenován předsedou vlády, dlouhodobě střet zájmů odmítá. V únoru akcie Agrofertu vložil do nově vytvořeného fondu RSVP Trust, který má být zcela nezávislý. Tím považuje střet zájmů za vyřešený.

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Kvůli dotacím Agrofertu si nechával zpracovat analýzu také Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který mezi zemědělce rozděluje evropské dotace. SZIF v dubnu uvedl, že vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou a není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.

Evropská komise minulý týden potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z Agrofertu, nicméně Evropská unie zatím žádné finance neproplácí, dokud celou záležitost s potenciálním střetem zájmů neprověří.

České úřady mohly obnovit dotace firmám z Agrofertu, EU zatím nic neproplácí

Zemědělský fond zároveň dříve dospěl k závěru, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Babiš premiérem.

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