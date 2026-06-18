Pravidla pro dostupné bydlení se mění. Dotace budou nižší než za minulé vlády

Za bývalé vlády SPOLU a STAN mohla přitom přímá dotace činit až 40 procent při splnění konkrétních požadavků a celkově v kombinaci se zvýhodněným úvěrem mohla podpora pokrýt až 90 procent investice.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) zopakovala, že na výstavbu dostupného bydlení bude vyčleněno dalších téměř šest miliard korun. Peníze pochází z evropských fondů, z národního rozpočtu budou následně peníze vyčleněny na dofinancování projektů a poradenství. Výzvy by mohly být vypsány koncem letošního roku a začátkem příštího roku by mohl začít příjem žádostí.
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Stát zároveň dal 2,2 miliardy korun, které získal díky některým emisním povolenkám, na doplacení původně vyčleněné částky programu dostupného bydlení. Stát dříve vyčlenil sedm miliard korun a z těchto peněz se podle Mrázové staví nebo bude stavět zhruba 2300 bytů. Zájem byl ale vyšší a o podporu se přihlásily projekty za 18 miliard korun. Příjem žádostí byl proto v minulém roce pozastaven. „Visí nám tedy v území zhruba 123 projektů za 10,3 miliardy korun, které jsou připravené včetně stavebního povolení, z čehož více než polovina by měla být realizována českými obcemi,“ uvedla Mrázová.
Náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj Filip Endal uvedl, že se úřad snažil nastavit podmínky co nejvíce podobné původní podobě nastavené bývalou vládou. Zcela to ale nebylo možné, protože nově vyčleněných šest miliard pochází z různých programů, které mají rozdílné podmínky pro čerpání. Bylo tedy nutné se jim přizpůsobit a nové podmínky nastavit více individuálně.
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Největší podporu budou moci získat kraje, které byly dříve závislé na těžbě uhlí, tedy Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Projekty v těchto regionech budou moci získat přímou dotaci až do 30 procent, zatímco v ostatních krajích to bude 25 procent a v Praze 15 procent. Zvýhodněný úvěr bude mít splatnost až 40 let se sazbou aktuálně okolo procenta za rok. Záležet ale bude na sazbě Evropské komise pro Česko.