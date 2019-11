Podpora Trikolóry stoupá, levice zastavila propad. ANO stále vévodí

10:52 , aktualizováno 10:52

Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu STEM v říjnu dostalo sedm politických stran. Prvenství by si ve Sněmovně by si zachovalo hnutí ANO a na druhém místě by skončili Piráti. ODS by oproti červnu ztratila pět mandátů. Hnutí Václava Klause mladšího Trikolóra se přiblížila pětiprocentní hranici.