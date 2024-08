Podporovat Palestinu hesly není trestné, záleží na kontextu, řekl soud

Heslo „From the river to the sea, Palestine will be free“ (Od řeky k moři bude Palestina svobodná) má více významů, samo o sobě tak není důvodem pro zákaz či rozpuštění shromáždění. Vždy záleží na kontextu, plyne ze dvou nových rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), která jsou dočasně zpřístupněná na úřední desce.