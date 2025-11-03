ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu. Scházejí se poprvé poslanci

Josef Kopecký
  5:58
Hodinu po poledni podepíší zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová vláda Andreje Babiše. Smlouvu před ustavující schůzí nové Sněmovny podepíší šéfové ANO, SPD a Motoristé a předsedové poslaneckých klubů. Součástí koaliční smlouvy je i dohoda o obsazení funkce šéfa Sněmovny, která náleží SPD.
Tomio Okamura Andrej Babiš a Petr Macinka

Tomio Okamura Andrej Babiš a Petr Macinka | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...
Máme dojednanou koaliční smlouvu a definitivně i program budoucí vládu,...
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...
20 fotografií

Volba předsedy Sněmovny i místopředsedů bude až ve středu a koalice do ní jako kandidáta staví šéfa SPD Tomia Okamuru. Lidovci proti němu v tajné volbě postaví Jana Bartoška, v minulém volebním období místopředseda Sněmovny.

Bude to test síly současné koalice a zda dohodu ANO, SPD a Motoristů sobě plně podporuje všech 108 poslanců možné příští vlády, kteří mají také podepsat dodatek koaliční smlouvy.

„Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ uvedl pro iDNES.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Obdobně smlouvu podepisovali poslanci vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kterou vedl Bohuslav Sobotka i v dalším volebním období vlády Andreje Babiše, kterou vytvořily ANO a ČSSD s tolerancí komunistů.

108 poslanců ANO, SPD a Motoristů musí podepsat dodatek koaliční smlouvy

Vládní návrhy zákonů a materiály zásadní povahy jako rozpočet, volební či ústavní zákony mají být předkládány pouze jako koaličně dohodnuté.

Nová koalice také oficiálně zveřejní program své budoucí vlády, který se podařilo iDNES.cz získat v předstihu již v pátek. Vládu chce mít Andrej Babiš sestavenou do konce listopadu.

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

Poslanci v pondělí složí slib a zřídí mandátový a imunitní výbor.

Politici ANO, SPD a Motoristé se zatím dohodli na počtu míst v příští vládě. Jména ještě nejsou uzavřena.

Návrh programového prohlášení vlády poslal minulý týden v pátek Babiš datovou schránkou prezidentu Petru Pavlovi.

Vstoupit do diskuse

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Madurovy dny v čele Venezuely jsou sečteny, prohlásil Trump

Dny prezidenta Nicoláse Madura v čele Venezuely jsou sečteny, Spojené státy však do války s jihoamerickou zemí nepůjdou. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v nedělním rozhovoru s televizní...

3. listopadu 2025  6:03

ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu. Scházejí se poprvé poslanci

Hodinu po poledni podepíší zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová vláda Andreje Babiše. Smlouvu před ustavující schůzí nové Sněmovny podepíší šéfové...

3. listopadu 2025  5:58

Případ vraha Roubala. Svědek se bál o život, skrýval se u novináře Klímy

Sériový vrah Ivan Roubal, jehož zločiny se staly námětem minisérie TV Nova Případ Roubal, patří mezi nejhorší české zločince. Jeho život na statku Pohádka a podezřelé chování popsal muž, který ho...

3. listopadu 2025

Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Sedm lidí zemřelo, zraněných je 150

Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně sedm lidí, dalších 150 utrpělo zranění, uvedla místní zdravotní správa. Živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šarif. Podle americké...

3. listopadu 2025  3:25,  aktualizováno  3:38

Od vydlabaných dýní k lunaparkům hrůzy. Oslavy Halloweenu v USA už nejsou zábava

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Halloween skončil, ale Amerika se z něj ještě nyní chvěje. „Projít se tady v Chicagu ulicemi po setmění bylo docela šokující. Mám pocit, že každý rok v těch výzdobách lidé víc šlapou na plyn....

3. listopadu 2025

Jak a proč se měří spokojenost zaměstnanců? Firmy k tomu mají pádné důvody

Premium

A jak se vám u nás pracuje? Pokládá vám zaměstnavatel čas od času podobnou otázku? Ne? Pak riskuje, že včas neodhalí narůstající nespokojenost v týmu a přijde o klíčové pracovníky.

3. listopadu 2025

EU slibuje u Mercosuru větší ochranu, zemědělci jí nevěří

Obchodní smlouva mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí z tzv. Mercosuru, by se mohla po dvou dekádách vyjednávání finálně podepsat letos těsně před Vánoci. Evropská komise v říjnu kvůli...

3. listopadu 2025

Green Deal nás zničí, píší firmy šéfce EK. Brusel řeší, jak nepohřbít těžký průmysl

Premium

Evropské výrobní firmy ničí Green Deal. I když ho mnozí manažeři dřív podporovali, dnes upozorňují, že způsob jeho zavádění vede ke katastrofě v průmyslu. Aliance 78 energeticky náročných firem...

3. listopadu 2025

Epidemie nespavosti. Trpí jí třetina Čechů, lidé sahají po „zázračných“ produktech

Premium

Nespavostí v různých formách trpí až třetina dospělé populace. Z toho více než desetina lidí má závažné problémy se spánkem, které negativně ovlivňují denní fungování. „Výskyt nespavosti se s věkem...

3. listopadu 2025

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

2. listopadu 2025  19:18,  aktualizováno  22:26

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

2. listopadu 2025  21:18

Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťovali zpod soupravy

Na železniční trati mezi pražským Prokopským údolím a Řeporyjemi došlo v neděli večer kolem 19. hodiny k mimořádné události. Vlak zde narazil do spadlého stromu, který skončil částečně pod soupravou....

2. listopadu 2025  20:11,  aktualizováno  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.