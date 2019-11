Vůbec se nedivím, i já bych to podepsal, říká o výzvě Milionu chvilek Babiš

„Přečetl jsem si to, co Milion chvilek chce, a vůbec se nedivím, že to tolik lidí podepsalo. Mohli by to podepsat všichni. I já bych tyto obecné principy rád podepsal,“ uvedl pro portál Novinky.cz premiér s tím, že body z výzvy jsou údajně totožné, které zveřejnil ve smlouvě s voliči před volbami do Sněmovny v roce 2017.



Spolek Milion chvilek pro demokracii po skončení sobotní demonstrace spustil novou výzvu se třemi ústředními body, pod kterou se mohou lidé podepsat. Signatáři se svým podpisem připojují ke třem bodům.

Chtějí politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce a nejsou ve střetu zájmů. Chtějí být občany, kteří se zajímají o stav společnosti a chtějí žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti.

Výzvu zatím podepsalo téměř 130 tisíc lidí, za cíl si spolek Milion chvilek dal 200 tisíc podpisů.



Ultimátům, které premiérovi spolek před sobotní demonstrací na Letné dal, však vyhovět nehodlá. Podle spolku by se zaprvé měl vzdát Agrofertu včetně médií a dále odvolat ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Pokud tak neučiní, měl by podle spolku rezignovat.



„Nemám se čeho vzdávat, protože firmy jsem se už vzdal. Máme tu lex Babiš, který vymyslely tradiční demokratické strany. Nemám Agrofert,“ řekl Babiš v rozhovoru pro MF DNES. Stejně tak odmítá, že by měl odvolat ministryni Benešovou. Podle jeho slov k tomu není nejmenší důvod.



Rovněž se odmítá sejít se šéfem spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem, který po setkání opakovaně žádal. S Minářem se naopak sešli lídři opozice.



„Opozice na tom musí být fakt bídně, když jim tady dává instrukce šestadvacetiletý nedostudovaný student a říká jim, co mají dělat. To teda dopadli,“ uvedl také Babiš.