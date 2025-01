Pomoc po povodních nefunguje, zlobí se podnikatelé. Tepou pojišťovny i stát

Zbytečné překážky, nesmyslná pravidla a jednoduše nedostatečná pomoc. Tak se dají shrnout výtky podnikatelů a živnostníků, jejichž provozy v září zasáhly povodně. Stěžují si hlavně na nesystematickou pomoc státu, která jim návrat k podnikání v regionech komplikuje. Ty jsou navíc provázané s nekonečným čekáním na výstavbu protipovodňových opatření.

„Potřebujeme výrazně rozšířit a zrychlit pomoc firmám a živnostníkům zasaženým loňskými zářijovými povodněmi a zbavit ji administrativních překážek. Když pomoc dorazí pozdě, už nebude koho zachraňovat. Současně je nezbytné, aby se konečně urychlilo systematické budování protipovodňových opatření a nezůstalo jen u obecných prohlášení,“ popsal René Sommer, předseda dozorčí rady společnosti Kofola.

Sommer je také zakládajícím člen Asociace OBNOVA 2024+, v níž se sdružuje více než 120 podnikatelů i zástupců samospráv ze zasažených krajů – Moravskoslezského a Olomouckého. Ti všichni jsou podepsaní pod otevřeným dopisem, který ve čtvrtek dopoledne odeslali vládě. Kromě konkrétních problémů v něm vyzývají také ke zrychlení výstavby protipovodňových opatření, které stát prozatím jen roky slibuje.

„Pokud neuvidíme snahu státu situaci řešit, jsme připraveni bránit se soudní cestou,“ stojí v závěru dopisu, který má redakce iDNES.cz k dispozici.

„Pojišťovny vypovídají smlouvy“

Prakticky neřešitelné problémy podnikatelům vyvstaly v oblasti pojistek na jejich provozy. Asociace tvrdí, že se objevují firmy, kterým pojišťovny vypověděly stávající smlouvy.

„Je to v rozporu s dobrými mravy a s tím, co nám přislíbili představitelé České asociace pojišťoven na jednání v listopadu letošního roku,“ kritizovala Hana Hudáková, předsedkyně Okresní hospodářské komory v Bruntále a spolumajitelka krnovské pekárny Aspec.

A ti, kteří v záplavové oblasti provozovny mají, novou plnohodnotnou smlouvu uzavřít nemohou. Podle majitele krnovské společnosti Elastex Jana Jendřejka tam ale lidé začali podnikat, protože stát už v minulosti přislíbil, že je proti povodním ochrání. To se ale nestalo.

„Pojišťovny nás nepojistí, ale když nebudeme mít sjednané pojistky, banky nám neposkytnou investiční úvěry, u nichž je vyžadováno ručení s vinkulací pojistného (vinkulace zajišťuje, že se v případě problémů peníze vrátí bance, pozn. red.). Rovněž nás mine veškerá pomoc z fondů Evropské unie, která je podmíněna nejen pojištěním provozů, ale i umístěním mimo záplavovou oblast,“ přiblížil Jendřejek.

Máte majitele v zahraničí? Pomoc nebude

Škody po povodních, které zasáhly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj, se podle odhadů vlády vyšplhaly téměř na 70 miliard korun. Některé podniky na severu Moravy podobně jako nábytkářskou firmu Iktus ze Zátoru vyplavila velká voda už poněkolikáté.

„V roce 1997 jsme v halách měli metr vody. Loni na podzim jsme raději zabezpečili provoz až do metru a půl, ovšem prohnala se tudy dvouapůlmetrová vlna. Jednu halu odnesla, druhá hala spadla,“ shrnul zakladatel a ředitel nábytkářské společnosti Zdislav Janča. Firma musela propustit třicet lidí z původních devadesáti.

Přestože vláda ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou spustila v listopadu bezúročný úvěrový program Povodňový restart 2024 určený právě na pomoc takovým podnikatelům, Jančova firma na něj nedosáhla. Společnost má totiž vlastníka v zahraničí a formálně spadá do kategorie velkých podniků.

„To je jen jedna z nedomyšlených věcí, na které si místní podnikatelé často stěžují. Zvlášť živnostníci pak řeší, že půlmilionový vstupní limit pro bezúročnou půjčku je zbytečně vysoký. Řadě živnostníků zasažených povodněmi by na obnovu podnikání stačilo i 250 tisíc, nechtějí si půjčovat víc,“ zhodnotila Hudáková z Okresní hospodářské komory.

Podle ní navíc není možné peníze z Povodňového restartu 2024 využít ani na investice do opatření, jako jsou protipovodňové kanalizace nebo stěny. Právě ty by ale firmy chtěly ve svých areálech vybudovat, a to co nejdříve už při rekonstrukcích. Úvěr pak zcela opomíjí malé i střední podniky v oblasti zemědělství a energetiky. Ty přitom na znehodnocené nebo kontaminované půdě nemohou fungovat.

Zaměstnanci uklízeli, pomoc nedostanou

Vláda ihned po povodni až do 31. října zavedla pro zasažené firmy takzvaný kurzarbeit. Podnikatelům hradila ušlé mzdy zaměstnanců. To je sice podle asociace dobrá věc, ale trvala pouze krátce. „Kompenzace se nevztahují na firmy, které své zaměstnance zapojily do úklidu a odstraňování následků povodní. Peníze stát pošle jen těm, kdo zůstali doma. Krytí ušlých mezd se vůbec netýká živnostníků,“ kritizují podnikatelé v dopise.

Asociaci OBNOVA 2024+ chybí také jasný plán investic do již zmiňovaných protipovodňových opatření. Ve státním rozpočtu na příští rok na ně nejsou vyčleněné žádné peníze až na dodatečnou žádost ministerstva životního prostředí o jednu miliardu korun.

Česko ještě začátkem prosince odeslalo žádost Evropské komisi o vyplacení příspěvku z fondu solidarity na náhradu za povodňové škody. Republika může podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) získat až 2,85 miliardy korun. Výplatu peněz podle něj lze očekávat koncem roku 2025 nebo až další rok.

Redakce iDNES.cz se ve středu odpoledne obrátila na příslušná ministerstva, Českou asociaci pojišťoven i Národní rozvojovou banku, aby se ke konkrétní kritice vyjádřily. Reakci zatím orgány nezaslaly.