Objednat si nájemnou vraždu v Česku je levnější, než si kdo myslí. Ukazuje to případ, který řeší soud v Hradci Králové. Tři muži podle obžaloby unesli podnikatele, po cestě mu vpíchli do krku injekci s léky, po nichž usnul, a jeho tělo následně vhodili do vody. Hlavní pachatel to udělal podle kriminalistů za deset tisíc korun, i když nakonec dostal zaplaceno dvakrát tolik.