Je Redl z korupční kauzy Dozimetr svéprávný? Soud musí rozhodovat znova

Shrnutí kauzy Dozimetr: Podnikatel a lobbista Michal Redl (48) byl jedním ze zadržených a obviněných v kauze podezření na zmanipulované zakázky v pražském dopravním podniku (DPP). Podle policejních dokumentů byl Redl hlavou celé skupiny. V kauze Dozimetr je obviněna víc než desítka lidí. Policisté tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali v polovině června na několika místech v Praze, mezi jinými i v kanceláři tehdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN), který je mezi obviněnými. Hlubuček pak opustil všechny stranické funkce, včetně pozice na kandidátce STAN pro volby do pražského zastupitelstva, pozastaveno mu bylo i členství v hnutí.

Kvůli kontaktům s Redlem rezignovali nebo oznámili odstoupení postupně například ministr školství Petr Gazdík (STAN), který skončil i jako místopředseda hnutí STAN, generální ředitel České pošty Roman Knap nebo nový šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek. Europoslanec Stanislav Polčák kvůli známosti Redlem v hnutí pozastavil členství.

Pozornost v souvislosti s kauzou kolem DPP vyvolalo i to, že Michal Redl měl řadu let omezenou svéprávnost a kvůli potvrzení o psychickém onemocnění se v minulosti vyhnul trestu v případu podvodů organizovaných Radovanem Krejčířem. O omezení svéprávnosti Michala Redla rozhodoval plzeňský okresní soud opakovaně od roku 2008. Hospodářské noviny v červnu uvedly, že podle rozsudku z letošního 13. května je Redlovo onemocnění trvalého rázu a nelze jej vyléčit. Měsíčně může samostatně nakládat s částkou do 100.000 korun. Koncem června se Okresní státní zastupitelství Plzeň-město odvolalo proti rozhodnutí plzeňského okresního soudu prodloužit Redlovi omezení svéprávnosti. Z vazby byl Redl propuštěn na kauci 15. září. Dnes podle serveru Novinky.cz Krajský soud v Plzni zrušil v odvolacím řízení Redlovi omezení svéprávnosti.

Zlínský podnikatel Redl podle Zlínského deníku údajně pomáhal uprchlému podnikateli Radovanu Krejčířovi s tunelováním České spořitelny. Byl i stíhán, soudu ale unikl díky zdravotnímu posudku dokládajícímu velmi vážnou duševní chorobu. Redl podle policie v roce 2002 přes úvěr poskytnutý firmě Technology Leasing tuneloval s Krejčířem Českou spořitelnu. Podílel se údajně i na půlmiliardovém daňovém úniku firmy M5. „Dvacet let říkám pořád dokola, co je Redl zač, a dvacet let to nikdo nechtěl poslouchat,“ řekl serveru Seznam Zprávy bývalý policejní detektiv Karel Tichý.

Tento měsíc ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) podle serveru Seznam Zprávy kvůli Redlovi zaslal žalobcům podnět, aby pokračovali v přerušeném stíhání Redla v případu firmy M5. Redlovo stíhání bylo v roce 2007 zastaveno kvůli potvrzení o vážné duševní nemoci. Někteří policisté to tehdy považovali za účelovou výmluvu z trestního stíhání.

Napojení hnutí STAN na Redla se řešilo již v roce 2017, kdy vazby na Redla připustili podle Radiožurnálu, který o kontaktech informoval, tehdejší šéf hnutí Petr Gazdík, zlínský primátor Miroslav Adámek, jeho náměstek Ondřej Běták a europoslanec Stanislav Polčák. Právě Polčák Redlovi v září 2016 přeposlal e-mail, ve kterém ho jeho kolegové z pražské organizace STAN žádali o doporučení k nominacím na důležitá místa v pražských firmách a na magistrátu. „Petr Redl byl, stejně jako jiní podporovatelé hnutí z řad expertů, prostřednictvím svého syna Michala pouze požádán o konzultaci, zda nezná odborníky v oblasti energetiky či vodárenství. Ani Petr Redl, ani jeho syn Michal Redl v žádném případě neurčují politiku STAN,“ sdělil tehdy ČTK mluvčí STAN Karel Kreml.