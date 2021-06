Brokovnice, baseballka, lajna koksu. Střelec zaplatil milion, odešel s podmínkou

Jsou to scény jako z kriminálky. Píše se leden 2019 a pražský řidič oktávky se na cestě do Jizerek ztratí v serpentinách liberecké čtvrti Harcov. Chce se zorientovat, a tak auto s manželkou a dvěma dětmi odstavuje u brány honosné vily. Z ní se vyřítí muž a z opakovací brokovnice vypálí na předek vozu. Střela prorazí kapotu, chladič a narazí do skla v místě řidiče. Střelcem je vlivný podnikatel, někdejší hlava dopravního impéria BusLine Jiří Vařil.