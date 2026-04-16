Muž se následně obrátil na policii. Kvůli tomuto úplatku a další rozsáhlé korupci v dopravním podniku se u soudu zpovídá šest mužů, mezi nimi i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Augustín je v kauze Dozimetr také stíhán. Obžalobě nečelí, protože začal spolupracovat s policií. Již dříve u soudu prohlásil, že spolu s dalšími aktéry případu působil v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo z DPP nelegálně vyvádět peníze. Za projekt rekonstrukce Nádraží Holešovice měla podle něj skupina přislíbeny desítky milionů korun. Bývalý finanční ředitel dopravního podniku také řekl, že za Dvořákem ho ohledně úplatku poslal zlínský podnikatel Michal Redl, kterého obžaloba považuje za hlavu skupiny.
Také Dvořáka státní zástupce v případu obvinil, stalo se tak ale až loni v září. „Myslím, že mi řekl: Pokud zaplatíte pět milionů, budou spokojeni. Ale doporučuji vám je nedávat,“ uvedl ve čtvrtek Borenstein. Dodal, že poté, co nezaplatil a úplatek nahlásil policii, se paradoxně jednání urychlilo a za několik měsíců smlouvu na projekt podepsal.
Šestice obžalovaných v kauze Dozimetr podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl podle státního zástupce Adama Borguly rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest vězení. Oba vinu odmítají.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
10. listopadu 2025