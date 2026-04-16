„Pět milionů a budou spokojeni.“ Tehdejší šéf DPP si řekl o úplatek, zaznělo u soudu

Autor:
  11:50
Belgický podnikatel a zakladatel Karlín Group Serge Borenstein ve čtvrtek u hlavního líčení v kauze Dozimetr potvrdil, že mu někdejší šéf pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák tlumočil požadavek bývalého finančního ředitele DPP Mateje Augustína na pětimilionový úplatek kvůli projektu Nové Holešovice. Zároveň však uvedl, že mu Dvořák radil peníze nedávat.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Muž se následně obrátil na policii. Kvůli tomuto úplatku a další rozsáhlé korupci v dopravním podniku se u soudu zpovídá šest mužů, mezi nimi i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).

Dozimetr: Půlrok pod Augustínem byl šílený, říká bezdůvodně propuštěný šéf IT

Augustín je v kauze Dozimetr také stíhán. Obžalobě nečelí, protože začal spolupracovat s policií. Již dříve u soudu prohlásil, že spolu s dalšími aktéry případu působil v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo z DPP nelegálně vyvádět peníze. Za projekt rekonstrukce Nádraží Holešovice měla podle něj skupina přislíbeny desítky milionů korun. Bývalý finanční ředitel dopravního podniku také řekl, že za Dvořákem ho ohledně úplatku poslal zlínský podnikatel Michal Redl, kterého obžaloba považuje za hlavu skupiny.

Také Dvořáka státní zástupce v případu obvinil, stalo se tak ale až loni v září. „Myslím, že mi řekl: Pokud zaplatíte pět milionů, budou spokojeni. Ale doporučuji vám je nedávat,“ uvedl ve čtvrtek Borenstein. Dodal, že poté, co nezaplatil a úplatek nahlásil policii, se paradoxně jednání urychlilo a za několik měsíců smlouvu na projekt podepsal.

Šestice obžalovaných v kauze Dozimetr podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl podle státního zástupce Adama Borguly rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.

Vyloučení přísedícího a přezdívka Slepičák. V Dozimetru vypovídal klíčový svědek

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest vězení. Oba vinu odmítají.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

10. listopadu 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Serge Borenstein, majoritní akcionář developerské skupiny Karlín Group.
Za duchovního otce Asociace developerů je považován spolumajitel Karlin Group Serge Borenstein.
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. (11. listopadu 2025)
V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. (11. listopadu 2025)
28 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Rusko označilo zbrojařské firmy za možné cíle. Na seznamu jsou i místa v Česku

V závodě PBS Velká Bíteš se vyrábí letecké technologie a proudové motory. Mimo...

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam evropských poboček ukrajinských společností vyrábějících drony, stejně jako seznam zahraničních společností vyrábějících komponenty pro ukrajinské...

16. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  12:31

S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil, vyčítá Babiš opozici

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké...

Premiér Andrej Babiš čekal, že se opozice bude po prohraných volbách chovat jinak. „S vámi se nedá o ničem bavit a já jsem se snažil,“ řekl na mimořádné schůzi, kterou vyvolala pětice opozičních...

16. dubna 2026,  aktualizováno  12:30

Japonci vytáhli z moře vrak vzácné stíhačky, nástupce legendárního Zera

Japonci vylovili z moře u ostrova Kjúšú vrak stíhačky Kawaniši N1K. (8. dubna...

Jednaosmdesát let spočívaly na mořském dně u ostrova Kjúšú trosky letounu Kawaniši N1K. Stíhačku císařského námořního letectva počátkem dubna vylovila parta nadšenců, což vzbudilo pozornost...

16. dubna 2026  12:16

Macinka dostal pozvání do Bělehradu. Chápu otázku Kosova, řekl

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a jeho srbský protějšek Marko Djurič...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) obdržel pozvání do Bělehradu. Po bilaterálním středečním jednání v Černínském paláci to oznámil jeho srbský protějšek Marko Djurič. Ten zároveň...

16. dubna 2026  12:12

Vlak Leo Express se na Slovensku střetl s kamionem. Jeden mrtvý, dvacet zraněných

Srážka osobního vlaku s kamionem v Dunajské Stredě. (16. dubna 2026)

Ve slovenské Dunajské Stredě se střetl osobní vlak dopravce Leo Express s kamionem. Řidič nákladního vozu nehodu nepřežil a 21 cestujících vlaku utrpělo zranění. V důsledku srážky vlak vykolejil.

16. dubna 2026  10:36,  aktualizováno  12:03

Američanku zadrženou v souvislosti s požárem v Pardubicích předají zpět do Česka

Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě. (28....

Američanku zadrženou na Slovensku v souvislosti s teroristickým útokem v Pardubicích ve čtvrtek předají do Česka. Potvrdil to pardubický soudce Karel Gobernac, informovala ČTK. Tento soud pak zřejmě...

16. dubna 2026

Dětinský způsob válčení, i prezident může vládě znepříjemňovat život, pohrozil Pavel

Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného...

Spor o české zastoupení na letním summitu NATO se dál vyostřuje. Podle prezidenta Petra Pavla ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) záměrně komplikuje jeho práci i život. Očekává, že situaci...

16. dubna 2026  11:53

„Pět milionů a budou spokojeni.“ Tehdejší šéf DPP si řekl o úplatek, zaznělo u soudu

Serge Borenstein, majoritní akcionář developerské skupiny Karlín Group.

Belgický podnikatel a zakladatel Karlín Group Serge Borenstein ve čtvrtek u hlavního líčení v kauze Dozimetr potvrdil, že mu někdejší šéf pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák tlumočil...

16. dubna 2026  11:50

Přišel si půjčit peníze, pak známému prořízl krk, viní invalidu. Oběť věděla, že umírá

Kriminalisté a policisté zasahují v pražské Krči kvůli podezřelému úmrtí osoby...

Za loňskou brutální vraždu seniora v pražské Krči čelí obžalobě invalidní důchodce, který si ke svému známému přišel do jeho bytu půjčit další peníze. Pohádali se kvůli tomu a mladší muž napadl svého...

16. dubna 2026  11:47

Nové letištní kontroly způsobují chaos. Lidé čekají hodiny, některým spoj uletí

Nový systém hraničních kontrol Evropské unie pro občany zemí mimo EU, který...

Nový systém pro cestující ze zemí mimo Evropskou unii způsobuje na části evropských letišť dlouhé čekání. Při pasové kontrole se tvoří fronty v řádu hodin, kvůli kterým někteří cestující nestíhají...

16. dubna 2026  11:45

Na summit NATO mají jet Babiš, Macinka a Zůna, schválila vláda. S Pavlem nepočítají

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026)

Vláda v pondělí schválila, že na červencový summit NATO mají letět premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí a obrany Petr Macinka a Jaromír Zůna. Vyplývá to z usnesení o letecké přepravě ústavních...

16. dubna 2026  9:43,  aktualizováno  11:45

Poslanec ANO Kolovratník čelí kritice. Místo jednání Sněmovny šel na hokej

Stínový ministr dopravy Martin Kolovratník (25. července 2024)

Poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník se ve středu omluvil z jednání Sněmovny kvůli pracovním povinnostem. Jenže poté na sociální síti zveřejnil video ze sedmého hokejového zápasu Pardubic proti...

16. dubna 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.