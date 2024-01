Soudcům hrozí školení. Nízký trest za znásilnění posílil snahy o změny v justici

Ministerstvo spravedlnosti se vrací zpátky k myšlence zavést povinné vzdělávání soudců, které je nyní dobrovolné. Proč chce povinná školení obnovit, vysvětluje náměstek resortu Karel Dvořák (STAN).

Kteří soudci by se měli nově povinně vzdělávat? Proč jste o tom začali uvažovat?

Povinné vzdělávání soudců je něco, co se nám vrací opakovaně v reakci na mnoho kauz, které jsou mediálně atraktivní nebo kde u veřejnosti existují pochybnosti o tom, zda bylo rozhodnuto spravedlivě. Povinné vzdělávání soudců je nástroj, který existuje ve velké řadě zemí Evropy okolo nás. Myslíme si, že zvláště v oblastech, kdy nejde čistě o znalost práva, ale i o znalost určitých mimoprávních skutečností, znalostí a dovedností, je nutné, aby soudci taková vzdělávání absolvovali. A mrzí nás, že v mnoha případech to tak není, protože ačkoliv Justiční akademie nabízí velké množství kurzů, které jsou specializované i na dovednosti, o kterých mluvím, tak bohužel nedochází vždy k tomu, že by se jich účastnili všichni soudci, kteří tu konkrétní problematiku soudí.

Kdo se tedy dnes školení většinou zúčastní?

Opakovaně tam jezdí stejní soudci, kteří mají skutečně zájem, kteří chtějí získat co možná nejvíce kvalitních informací. Ale ti, kteří by se také mohli něco dozvědět, se bohužel dnes neúčastní. Takže si myslíme, že je potřeba usilovat o to, aby povinnost soudců se vzdělávat v České republice, stejně jako jinde v Evropě, existovala.

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák na tiskové konferenci ke vzniku iniciativy Dětství bez násilí. (1.6.2023)

Bylo by to tedy pro všechny?

Jednotlivé rozměry v tuto chvíli ještě nejsou jasné. Rozhodně to musí být u oblastí, kde dochází k přesahu do měkkých dovedností. Ale myslím si, že je potřeba uvažovat i o tom, že by vzdělávání bylo povinné pro všechny soudce, kteří soudí i méně specializované agendy.

Co jsou to měkké dovednosti?

Třeba schopnost vést výslech svědka, znát psychologii, vědět, čím svědka nebo oběť můžu viktimizovat, abych chápal, že když mi někdo neodpovídá nebo něco popírá, že to nutně neznamená, že když se ho zeptám znovu, že mi neodpoví třeba jiným způsobem. To jsou znalosti, které vás nutně na právnické fakultě nenaučí, to jsou měkké dovednosti.

Jakou k tomu očekáváte debatu se soudci? Často od nich zaznívá, že nechtějí být nijak ovlivňováni, třeba právě povinným vzděláváním.

Řada soudců, se kterými mluvíme, říká, že by uvítali, kdyby bylo povinné vzdělávání, zvlášť třeba v některých specializacích. To neznamená, že debata nebude různá. Samozřejmě záleží na konkrétní podobě, kterou ministerstvo představí. V minulosti už o tom Ústavní soud rozhodoval (v roce 2002 Ústavní soud zrušil povinnost soudců soustavně se vzdělávat v rámci Justiční akademie, pozn. red.), ale my si rozhodně myslíme, že už od té doby uplynulo dost času. Nakonec je od té doby i zcela jiné složení Ústavního soudu. A myslíme si, že je potřeba se i v této věci přiblížit standardu, který je v mnoha jiných evropských zemích – od Velké Británie přes celou řadu našich přímých sousedů povinné vzdělávání soudců je. A to i konkrétnější, nejen to obecné, které máme my, takže si myslím, že je na čase to změnit.

Takže by se to vzdělávání mělo vrátil zpátky jako povinné?

Myslím si, že ano. Napovídají nám to i konkrétní čísla, protože Justiční akademie sice organizuje spoustu kurzů, ale na mnoho z nich se pořád dokola hlásí ti stejní premianti, ale ti, kterým by ty informace, které se tam prezentují, pomohly při jejich rozhodovací činnosti nebo i při té praktické činnosti, tak ti se neúčastní. A to je něco, co bychom chtěli změnit. Volíme k tomu i různá měkká opatření, například v některých tématech jsme dělali to, že kurz jezdil za těmi soudci, že jezdil po jednotlivých krajích, ale jsou prostě i jiná témata, kde třeba to není tak atraktivní nebo je to něco, co se netýká tak velkého množství lidí a tam si myslím, že prostě ten systém si zaslouží, aby povinné vzdělávání existovalo.

Zmiňoval jste, že si umíte představit, že pokud by soudci povinnost vzdělávání nedodržovali, mohli by za to nést důsledky.

Nějaký konec ten příběh mít musí. Nechci konkretizovat, ale kdyby to byla pouze deklarovaná povinnost, tak bychom byli ve stejném stavu.

Máte nějaký termín, odkdy byste chtěli nová povinná školení začít realizovat?

Je to samozřejmě nutně úkol našeho funkčního období a počítáme s tím, že podrobnější změny přineseme v následujících týdnech.