Podmínka pro bývalého šéfa ŘSD platí, podepsal nevýhodné dokumenty

Autor: ,
  13:19
V kauze související s pronájmem odpočívadla Jamenský potok na dálnici D1 na Vysočině odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil podmíněný trest pro bývalého výkonného ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michala Halu. Odsouzení potvrdil i u dalších dvou obžalovaných - Radomíra Vybírala a Tomáše Moce.

Bývalý výkonný ředitel ŘeditelstvÍ silnic a dálnic Michal Hala, který po státu požadoval odškodné přes 68 milionů korun za to, že byl obviněn ve dvou případech, ve kterých bylo později trestní stíhaní zastaveno. (12. prosince 2017) | foto: ČTK

Soud ale snížil škodu, kterou musí muži podle pravomocného rozsudku uhradit. Původně měli státu nahradit 4,6 milionu korun, nově musí zaplatil zhruba 1,9 milionu korun. Hala obžalobu v minulosti odmítl.

Halovi odvolací soud potvrdil tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let, Mocovi dvouletý trest s odkladem na tři roky. Oběma uložil také zákazy činnosti, Halovi navíc i peněžitý trest půl milionu korun. U Vybírala soudy od potrestání upustily, předchozí odsouzení za jiné trestné činy jsou podle nich dostatečné.

Státní zástupce v obžalobě tvrdil, že Vybíral a Moc v roce 2009 připravili nevýhodné dokumenty, díky kterým mohla Vybíralova společnost na dálničním odpočívadle podnikat. Cílem mělo být podle žalobce umožnit společnosti realizovat před ŘSD utajovaný plán výstavby nové čerpací stanice. Hala dokumenty podle Minxe podepsal v únoru 2010, kdy už nebyl výkonným ředitelem státní firmy. Odvolací senát dnes část popisu skutku ve verdiktu změnil.

Uzavíral smlouvy, aby sám mohl podnikat, viní exšéfa ŘSD obžaloba. On odmítá

Hala u Městského soudu v Praze obžalobu v minulosti popřel. Uvedl, že si podpis smluv nevybavuje. Odmítl ale, že by věděl o jakémkoli záměru Vybírala vybudovat čerpací stanici. Nesouhlasil ani s tím, že by si byl vědom nevýhodnosti smluv.

V červenci u vrchního soudu v závěrečné řeči uvedl, že je pro něj těžké vyvarovat se emocí. Obžaloba je podle něj vystavěná na nesrovnalostech. „Udělat z této odpočívky nejlukrativnější odpočívku mezi Prahou a Brnem je podle mě v rozporu s realitou,“ podotkl mimo jiné Hala. Trvá na tom, že České republice nevznikla škoda. „Vznik škody tak, jak k němu dospěl soud prvního stupně, je přinejmenším v pochybnostech,“ prohlásil.

Kauzou pronájmu odpočívadel se v minulosti zabýval Obvodní soud pro Prahu 4, všechny obžalované nepravomocně osvobodil. Odvolací Městský soud v Praze ale případ vrátil státnímu zástupci k došetření. Žalobce čtyři muže navrhl znovu obžalovat předloni v únoru, obžalobu tentokrát podal k městskému soudu.Ten vynesl odsuzující rozsudek v červnu 2024.

Obžalobě v případu čelí ještě Michal Souček, jeho část městský soud už dříve vyloučil k samostatnému projednání. Dosud v ní nerozhodl.

20. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  14:49

20. srpna 2025  12:06,  aktualizováno  14:48

20. srpna 2025  5:05,  aktualizováno  14:32

20. srpna 2025  14:32

20. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  14:14

20. srpna 2025  14:12

20. srpna 2025  14:01

20. srpna 2025

20. srpna 2025  13:57

20. srpna 2025  13:46

20. srpna 2025  13:23

