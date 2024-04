Méně žáků neznamená kvalitu. Nenaplněné třídy vysávají rozpočet, zjistil průzkum

V Česku máme momentálně skoro osm stovek škol, které nesplňují limit minimálního počtu žáků na třídu. Fungují na výjimku a pro stát to znamená, že náklady na vzdělávání jednoho žáka jsou o 31 tisíc korun ročně vyšší. Problém by mohlo vyřešit sloučení škol pod jedno ředitelství do takzvaných svazkových škol, ukázal nový průzkum PAQ Research.