Jak hodnotíte, že Motoristé sobě na post ministra životního prostředí nakonec navrhli Igora Červeného?
Je to klasická politická nominace. V podstatě sáhli po poslanci ze svých řad. Samozřejmě existovala i varianta přivést někoho zvenčí, jak to někdy udělaly například SPD nebo ANO. V minulosti se objevovali lidé z byznysu či státní správy, vždy šlo o kombinaci straníků a osobností zvenčí. Motoristé se v tomto případě chovají jako standardní politická strana, která sahá po vlastních politických nominantech. Jméno Igor Červený bylo v posledních týdnech viditelnější, což mohlo být i určitou přípravou na mediální vystupování.
Z hlediska praktického fungování vlády i politické legitimity to začalo být neudržitelné a zároveň to vládu dlouhodobě zatěžovalo mediálně. Působilo to už nedůstojně a vysávalo to vládě kyslík.