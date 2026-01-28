Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

Jenže ten teď otočil a chce, aby se Pardubice upsaly, že na stavbu budou dávat třicet milionů korun ročně po dobu dvaceti let. Svůj „příspěvek“ by město mělo v čase valorizovat, na projekt by takto dalo zhruba miliardu korun. Jinak prý bude chtít, aby desítky let starou skládku na soukromých pozemcích, které za desítky milionů korun koupil od soukromých majitelů, odstranily na vlastní náklady právě Pardubice.
Situace je to zvláštní: soukromý investor teď tlačí město k tomu, aby se upsalo, že pomůže projektu zhruba miliardou korun z veřejných peněz. Přitom neexistuje žádný závazný právní výklad, posudek nebo rozhodnutí soudu, které by skutečně říkaly, že skládku z dob socialismu by mělo zlikvidovat město a kolik by vlastně taková likvidace stála.
Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem
Pardubice v minulosti tvrdily, že rozhodně likvidaci platit nechtějí a nebudou, a dokonce argumentovaly tím, že podle dvou právních výkladů má odpad zlikvidovat majitel pozemku nebo jeho původce – a ani jedno nebyly Pardubice.
Pardubice už před půl rokem udělaly jeden podobný dlouhodobý krok: upsaly se právě Dědkovu hokejovému klubu, že do něj dalších dvacet let budou pumpovat stamiliony korun, mnohem více než dosud.
Divné jsou pak i další okolnosti vyjednávání o stamilionech. Definitivně rozhodnout mají příští týden zastupitelé, kteří ale ještě včera ani neviděli smlouvu, o které mají rozhodovat a která má mít desítky stran. Část zastupitelů se proto cítí pod tlakem a v pozici vydíraných. O pozadí rozhodnutí se pravděpodobně bude zajímat i policie.
Pro pochopení, halu má postavit firma MHAP, která patří miliardáři Petru Dědkovi, majoritnímu vlastníkovi HC Dynamo. Vyrůst má v lokalitě Nová Cihelna na okraji Pardubic, kde v minulosti byla skládka komunálního odpadu, a to už v 70. a 80. letech minulého století. Ještě před rokem o tom, že by město mělo zaplatit likvidaci skládky či se finančně podílet na provozu arény, však nepadlo ani slovo.
Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko
Pozemky, kde má nová hala a další zázemí jako tréninkový zimní stadion, hotel či parkoviště stát, koupil před třemi lety Dědek od soukromých majitelů za desítky milionů korun. Kupříkladu největší z ploch od dvou majitelů pořídil za 103 milionů korun, sousední parcelu od stejných vlastníků za 47 milionů korun a další velký pozemek od jiného majitele za 35 milionů korun. MF DNES získala kupní smlouvy z katastru nemovitostí.
„Při změně územního plánu, kdy už o skládce pan Dědek věděl, nám tvrdil, že nebude po nás nic chtít, jen abychom mu stavbu umožnili. A nyní vidíme, že to tak není, že město má doplácet na provoz. Až tedy přijde někdo další, tak budeme doplácet i někomu jinému, kdo řekne, že tu podniká, vytváří příležitosti a chce finanční podporu?“ táže se zastupitel Filip Sedlák z uskupení Naše Pardubice.
„Přitom je třeba říct, že jestli tu ta hala bude, tak se život v Pardubicích promění, a ne nutně jen k lepšímu. A my teď máme rozhodovat narychlo a na poslední chvíli. Mně se tato argumentace, kdy jsme do něčeho tlačeni, nelíbí,“ dodal.
Cestu k územnímu plánu Pardubic čeká další etapa, na řadě je už páté projednání
To, že rozhodnutí má přijít narychlo a pod tlakem, kritizuje i další zastupitel Dominik Bečka, zvolený za Piráty. „Jsem zklamaný z toho, že pan Dědek sliboval, že to bude investice hrazená z čistě soukromých peněz, to teď evidentně už neplatí,“ kroutí hlavou Bečka.
I primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO v minulosti tvrdil, že Pardubice rozhodně nebudou platit sanaci skládky, ani by na to neměly peníze. Argumentoval právě tím, že město není původcem odpadu. I dnes říká, že to, jestli by vůbec město mělo někdy platit sanaci skládky na soukromých pozemcích, je podle právních výkladů „padesát na padesát“.
„Pan Dědek chce po nás provozní příspěvek, jeho představa je 30 milionů korun ročně na 20 let, což není úplně málo. Je to tvrdý obchodník. Na druhou stranu nabízí parkovací místa v parkovacím domě, který má mít kapacitu kolem 2 000 aut. Nabízí plavecký bazén pro plaveckou školu nebo zvýhodnění pro sportovní kluby krasobruslařů nebo amatérských hokejistů,“ popsal Nadrchal.
Jenže tomu se opozice, která čeká, že koalice nakonec peníze pro arénu protlačí, vysmívá. Kritika zaznívá i od samotných koaličních zastupitelů, kdy ne všichni chtějí pro tak masivní podporu zvednout ruku a primátorova představa, že bude mít „podporu napříč spektrem“, není vůbec jistá.
Dědkův sen se stává realitou. Novou čtvrť a obří arénu začnou stavět na jaře
„Můžeme zavázat budoucí zastupitelstva k takovým platbám? A nebudeme jednou řešeni policií, že jsme nejednali s péčí řádného hospodáře a vytvořili precedens? Já rozhodně pro to ruku nezvednu. Nikdo nám jasně neřekl, jestli bychom měli podle zákona likvidaci skládky platit, nebo ne, a okolo toho celého se točíme a jen jsme v koutě, kdy někdo vyhrožuje, že nás to bude stát ještě víc,“ říká jeden z koaličních zastupitelů, který nechtěl uvést své jméno.
„Za celou dobu by radnice měla celkem dát s dalšími položkami asi 888 milionů korun. Petr Dědek například požaduje dvouprocentní valorizaci dotace,“ vypočítal opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS.
Peníze z městské kasy ale nemají být jediné. Podle informací MF DNES má dalších 15 milionů korun přidat Pardubický kraj, který čeká na rozhodnutí města.
Kolik peněz „spolyká“ skládka
Pardubice přitom nemají žádné závazné právní stanovisko, které by říkalo, kdo by měl likvidaci skládky zajistit a uhradit.
Zároveň se podle zjištění MF DNES nedotázaly ani například ministerstva životního prostředí, zda by případně skládka nemohla být sanována z některého z dotačních titulů. Stejně tak neexistuje žádná veřejná soutěž, ze které by vzešla cena, kolik vůbec by sanace skládky stála. Všechno jsou jen odhady.
Přitom samotná firma MHAP (Multifunkční hokejová aréna Pardubice) se už v srpnu chlubila tím, že získala povolení k sanaci skládky a od září začne na místě s pracemi.
Rozhodnuto. Dědek se postará o Dynamo dalších 20 let, kritici nesouhlasí
O tom, že je tam skládka, která je podle hradeckého inspektorátu České inspekce životního prostředí přikrytá zeminou a zarostlá vegetací, přitom musel Dědek vědět. Skládka totiž figuruje podle zjištění MF DNES už v takzvaném pasportu starých zátěží, tedy přehledu podobně zasažených míst z minulosti. Tam se píše, že pochází ze 70. až 80. let minulého století a je přikrytá ornicí.
Jelikož jde o starou skládku, není ani jasné, jak je vlastně velká, protože za socialismu se žádná taková data neuváděla a nesledovala. Proto se nedá přesně říct ani cena její likvidace.
A ještě jeden důkaz, že o skládce firma musela vědět: když požádala úřady, aby se vyjádřily k její studii haly, dostala odpověď i z odboru životního prostředí pardubického magistrátu. Jeho součástí bylo i vyjádření oddělení odpadů a ovzduší, které má MF DNES k dispozici.
Další krok ke stavbě největší hokejové arény, investor může začít sanovat skládku
„Upozorňujeme, že v lokalitě se nachází rekultivovaná stará skládka komunálního odpadu. Skládkování bylo ukončeno v roce 1976, přesný rozsah a mocnost skládky nejsou známy. Pokud zde bude probíhat stavební činnost, tak odpady musí být odtěženy a předány k odstranění oprávněné osobě,“ píše ve vyjádření starém přesně rok úřednice Monika Löfelmannová.
Zastupitelstvo, kde se má rozhodovat o podpoře projektu, se sejde už v pondělí 2. února. Podle informací MF DNES ale město s návrhem v tuto chvíli couvne, už proto, že zastupitelé vůbec neměli čas si smlouvy prostudovat. Část z nich uvažuje i o tom, že pokud by takové rozhodnutí bylo přijato, obrátili by se na policii, aby prověřila, jestli rozhodnutí pod takovým tlakem bylo v souladu se zákonem.
Investor zatím mlčí
Sám Petr Dědek zatím nechce detaily dohod s městem blíže komentovat.„Nastavili jsme si s radnicí nějaké mantinely, jak by naše spolupráce měla pokračovat. Nemá cenu teď komentovat detaily, nová aréna zatím nestojí,“ prohlásil Dědek.
Loni v červnu se přitom odehrála událost, kdy zastupitelé vyšli miliardáři vstříc, a to když schválili úpravu akcionářské dohody se společností HokejPce2020. Tím se snížil akciový podíl města ve společnosti Hockey Club Dynamo Pardubice z původních více než 45 procent na 13 procent a Dědek si pojistil peníze od města na dalších dvacet let. Právě firma HokejPce2020 a město se dohodly, že dohromady za dvě dekády napumpují do klubu 2,7 miliardy korun.
Za 20 let do hokeje přes půl miliardy. Jak jsou na tom v Pardubicích další sporty?
Na vysvětlenou: ačkoliv město ztratí podíl v klubu a přijde o své zástupce v dozorčí radě, poroste jeho podpora mládeže. Na ni bude přispívat ročně 23,94 milionu a na mladé hráče do 23 let hrající v béčkovém týmu pak dalších 4,41 milionu korun. Pro srovnání – Pardubice loni ve formě dotací sportovním subjektům daly 87,7 milionu korun, tedy všem spolkům od hokeje přes fotbalové kluby, dostihový spolek, basketbal, florbal nebo motorismus. Na letošní rok se tedy počítá pro hokej s částkou 28,35 milionu korun, zatímco v předchozích čtyřech letech to bylo ročně o 11 milionů korun méně.
A právě to už kritizoval v polovině loňského roku radní Martin Slezák z TOP 09. „Nejsem schopen se ztotožnit s tím, že navyšujeme jako město posílání peněz do klubu. Vyšlo mi, že radnice bude za dvacet let dávat o 290 milionů korun více, než bylo původně domluveno v první smlouvě,“ řekl tehdy MF DNES Slezák.
Část obyvatel, kteří v blízkosti haly bydlí, kritizuje i její umístění. V okolí má podle projektu vyrůst několik tisíc nových bytů. „Předpokládaná kapacita pro bydlení je 2 620 bytů, což odpovídá až 6 550 novým obyvatelům.
Na místě největší arény světa už vrtají do země, prozkoumává se podloží
Celkem se při konání akce ve velké multifunkční sportovní hale pracuje s 3120 osobními vozidly, 30 až 50 posilovými autobusy, 90 až 110 spoji kyvadlové autobusové linky a deseti dálkovými autobusy,“ popsala projekt Bronislava Pozděnová z krajské hygienické stanice v dubnu. Projekt přitom počítá i s tím, že investoři vydělají na prodeji domů a bytů stamiliony či miliardy korun. Hala má stát zhruba 10 miliard.
MF DNES chtěla znát vysvětlení od Dědka, kdy se o skládce dozvěděl, jestli její existence měla vliv na cenu pozemků a z čeho vychází, když říká, že by likvidaci mohlo hradit město. Další otázkou bylo, proč nyní po městu chce finance, když od počátku sliboval, že aréna nebude stát ani korunu z veřejných peněz.
„Domluvili jsme se s vedením města, že v průběhu jednání do doby uzavření dokumentace nebudeme nic komentovat. Celá problematika je natolik komplexní, že ji nelze popisovat v několika větách bez souvislostí,“ řekl stroze člen investorského týmu Pavel Poulíček.