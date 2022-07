Do učňovských oborů loni nastoupilo nejméně žáků v novodobé historii

Přijatých do maturitních oborů středních odborných škol proti tomu podle dat naopak přibylo od roku 2012 o pět procentních bodů na zhruba dvě pětiny. K nárůstu podílu studentů maturitních oborů přispělo asi i to, že školy na jaře 2021 nemusely konat jednotné přijímací zkoušky, čehož jich v odborném vzdělávání využila asi polovina, uvedl institut.

Podle NPI se vývoj podílu žáků ve středoškolských oborech v posledním desetiletí různě měnil. V učebních oborech nejprve mírně narůstal, až ve školním roce 2012/2013 dosáhl maxima 32,1 procenta. Pak ale začal klesat k hodnotě kolem 30 procent a po roce 2020 je ještě nižší. Pokles počtu učňů podle institutu nicméně tak výrazný nebyl. Důvodem je to, že do středních škol přichází čím dál silnější ročníky. Loni tak do učebních oborů nastoupilo 30 199 žáků, což je o 308 míň než o rok dříve.

Podíl studujících se v minulých deseti letech změnil i v klasických maturitních oborech středního odborného vzdělávání. Do školního roku 2012/13 klesl na 34,8 procenta, pak postupně rostl až k 37,5 procenta ve školním roce 2019/2020.

Zájem je v Karlovarském a Ústeckém kraji

Po vypuknutí epidemie covidu v roce 2020 množství žáků v maturitních oborech ještě vzrostlo. V minulém školním roce do nich nastoupily dvě pětiny nově přijatých středoškoláků, což představovalo 44 450 žáků. Bylo to o přibližně 4000 víc než rok předtím.

Podíl přijatých do všech maturitních oborů, včetně gymnázií a oborů s maturitou i výučním listem, dosahoval v roce 2011 asi 67,4 procenta. Nyní je to 71,9 procenta. Nejmenší podíl žáků nastoupil do těchto oborů v roce 2012, kdy to bylo 66,9 procenta. Přibývá přitom hlavně studentů středních odborných škol. Podle statistik ministerstva školství přijaly loni odborné školy do čtyřletých maturitních oborů 57 137 dětí, zatímco čtyřletá gymnázia 13 081.

Do učebních oborů jde v současnosti největší podíl dětí v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde je to kolem třetiny. Nejméně nových učňů chodí do škol v Praze, kde je zároveň největší zájem o maturitní obory. Loni v září do nich v hlavním městě nastoupilo 83,5 procenta přijatých na střední školy. Další největší podíl nových žáků v maturitních oborech má Zlínský a Jihomoravský kraj. Do oborů s maturitou v nich nastupuje kolem tří čtvrtin přijatých do středních škol.

Pokles zájmu o učební obory zasáhl v posledních letech nejvíc obory gastronomické. Vliv na to měly zřejmě i restrikce kvůli covidu, kdy se mimo jiné uzavřely restaurace. Výrazně menší úbytek nových studentů zaznamenal NPI v oborech strojírenských a uměleckých, nárůst v oborech zemědělských, stavebnických a zdravotnických.