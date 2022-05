Šéf neziskovky ohlásil podezřelé vozy před Hradem, dva roky ho za to stíhali

Senát soudkyně Pavly Hájkové nyní musel věc projednat znovu. Byl přitom vázán právním názorem Nejvyššího soudu, podle kterého „není možné nepravdivost sdělení ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla“.

Po zhruba půlhodinovém jednání, během něhož nezazněly žádné návrhy na doplnění dokazování, vyhlásila soudkyně rozsudek. Razimu osvobodila s tím, že skutek popsaný v obžalobě není trestným činem.

Razima byl obviněn z šíření poplašné zprávy poté, co na jaře 2020 zavolal na linku 156. Strážníky upozornil na vraky dvou dodávek zaparkovaných před Pražským hradem.

Na jednom z aut byla reklama na testy na covid-19. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici.

„Ze skutkové věty nevyplývá, že by pan obžalovaný sdělil policii jakékoliv nepravdivé tvrzení. Jednalo se o jeho osobní úsudek, když uvedl, že ve vozidlech by se mohly nacházet bomby, ale neuvedl, že se ve vozidlech s jistotou bomby nacházejí,“ uvedla soudkyně Hájková.

„Co je úplně nejdůležitější, že k přivolání pyrotechniků v podstatě dospěla policejní hlídka sama až poté, co se dostavila na místo,“ dodala.

Žalobkyně trvala na potrestání

Dnes vyhlášený zprošťující rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupkyně si vzala lhůtu na rozmyšlenou, zda podat odvolání, nebo ne. V závěrečné řeči totiž znovu navrhovala, aby byl Razima odsouzen.

Muže zprošťující rozsudek potěšil. Od počátku byl přesvědčen, že jeho telefonát byl prospěšným, nikoliv trestným činem.

„Mám z toho radost. Na druhou stranu si dobře uvědomuji, že se vyznám v právu, mám skvělé právní zástupce, a kdybych je neměl a kdybych za to neutratil poměrně dost peněz, tak bych byl možná navždy pravomocně odsouzený zločinec. To není dobře,“ řekl iDNES.cz.

Dodal, že od státu zřejmě bude chtít za trestní stíhání odškodnění. O jakou částku by mělo jít, zatím neví.

„To, že jsem byl pravomocně odsouzen, velmi znevěrohodnilo neziskovou společnost, jejímž jsem ředitelem. Zřejmě ji to i poškodilo. Zažil jsem momenty, kdy mi bylo dosti trapně. Ten nejhorší moment byl, když jsem jako bývalý důstojník policie a bývalý důstojník zpravodajské služby musel jít odevzdat zbraně, protože jsem je dál nemohl držet. To je dost ponižující záležitost,“ vzpomínal.

Nejvyšší soud: Vedlo by to k apatii lidí

Razimu dle jeho slov hodně zasáhlo odvolací řízení u Městského soudu v Praze. Předseda senátu Jaroslav Pytloun mu loni v květnu řekl, že může být rád za půlroční podmínku, neboť je velmi mírná. Odvolací senát mu tehdy nemohl trest zpřísnit, protože se státní zastupitelství neodvolalo.

27. května 2021

Právní názor odvolacího soudu, stejně jako první instance, u níž dostal Razima zmíněnou šestiměsíční podmínku s odkladem na zkušební dobu osmnácti měsíců, následně odmítl Nejvyšší soud. Uvedl, že by to mohlo vést k větší lhostejnosti lidí, kteří by kvůli obavě z trestněprávního postihu přestali upozorňovat policii na možné nebezpečí.

Důvodem k postihu není podle Nejvyššího soudu ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před potenciálním nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci.

„Aplikováno na posuzovaný případ – to, že obviněnému šlo o odstranění předmětných vraků z exponovaného místa, neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive by mohlo být a priori považováno za nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že opuštěná vozidla v blízkosti chráněného objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí,“ konstatoval Nejvyšší soud.

„Ty dodávky byly fakt podezřelé. Kdyby se to stalo znovu, tak jim zase zavolám. Dělám to už dlouho, kverulantem budu dál. Až budu osvobozen pravomocně, bude se mi kverulovat o to radostněji,“ uzavřel Razima.