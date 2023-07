Nová hnutí vykrádají program SOCDEM, říká Buzková. Vyčítali jí i červené nehty

„Já bych sociální demokracii hrozně přála, aby se vrátila, protože si myslím, že by na politické scéně být měla, ale nebude to mít jednoduché,“ uvedla Buzková.

Vznikají totiž různé politické strany a hnutí jako houby po dešti, které podle Buzkovu nejčastěji právě sociálním demokratům určitou část programu vykradou, takže se stává do určité míry zbytnou stranou. „Nikdy nemůže voličům nabídnout, kolik jim toho dal Andrej Babiš,“ řekla Buzková, podle níž byla sociální demokracie rozpočtově odpovědnou stranou.

Politická scéna je podle ní dnes hodně jiná, než když ona byla ministryní školství v levostředové vládě od roku 2002 do roku 2006. „Musím říci, že tehdy ten pojem pravice a levice byl mnohem jednoznačněji vyhraněný. To znamená, že pravice dbala hlavně na stabilitu státních financí, levice dbala na to, aby situace byla sociálně udržitelná. Bylo to všechno předvídatelné a já si myslím, že i tehdejší vztahy mezi lidmi, kteří v politice pracovali, byly mnohem lepší, než jaké si myslím, že jsou dnes. My jsme se veřejně někde pohádali, ale pak jsme spolu klidně šli na oběd. Dnes úplně ten pocit nemám,“ uvedla bývalá nejpopulárnější česká politička v podcastu Oko na punčoše.

Nenapadlo by mě, že mě vyfotí turista a prodá fotky bulváru, vzpomíná na fotky „nahoře bez“

V rozhovoru s Pekarovou Adamovou vzpomíná i na to, že když byla ve vysoké politice, vyčítali jí někteří, že má červeně nalakované nehty, a ptali se, zda něco takového sociální demokratce přísluší. Vrátila se i k tomu, jak tehdejší bulvární deník Super na titulní stránce přinesl její fotky u moře „nahoře bez“. „V životě by mě nenapadlo, že mě nějaký český turista z vody vyfotí a ty fotky prodá do bulváru,“ řekla Buzková.

Měla radost, když se Pekarová Adamová stala předsedkyní Sněmovny. „Když poslouchám, jak tě někteří lidé hejtí, tak mi to přijde nespravedlivé,“ prohlásila a zastala se Pekarové Adamové v narážce na to, jak někteří šéfce Sněmovny vyčítali slova, ať si lidé pořídí svetr, kdyby nebylo dost plynu kvůli agresi Ruska na Ukrajině. „Já jsem si pořídila vlněné ponožky a jak mi bylo fajn,“ řekla Buzková.

Ocenila i Danuši Nerudovou za to, že kandidovala na Hrad. Zastánkyní kvót pro ženy v politice ale Buzková není. „Pro mě jsou kvóty 50 procent pro, 50 procent proti,“ řekla Buzková. A šéfka TOP 09 ji v tom přitakala.