Úspory pětikoalice jsou chaos, míní Špidla. Není konsolidace bez navýšení příjmů

„Konsolidačnímu balíčku chybí zřetelná analýza, ze které by vycházel. Pevná data o efektivnosti dotací neexistují,“ myslí si expremiér a bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla ze SOCDEM. Plošné snižování počtu zaměstnanců ve veřejné správě označuje přímo za nesmysl.

Vladimír Špidla (1951) Vystudoval obor historie a prehistorie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Do revoluce prošel řadou profesí: pracovník památkové péče a ochrany přírody, archeolog, dělník na pile, zaměstnanec mlékárny a skladu stavebnin.

V 70. a 80. letech aktivně působil v Českém svazu ochránců přírody.

Po roce 1989 byl ředitelem úřadu práce v Jindřichově Hradci a současně se angažoval v ČSSD.

V roce 1996 se stal poslancem a o dva roky později místopředsedou jednobarevné vlády Miloše Zemana a ministrem práce a sociálních věcí.

V roce 2002 už coby předseda ČSSD sestavil koaliční vládu s KDU-ČSL a US-DEU, v jejímž čele stál dva roky.

V letech 2004–2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

Od roku 2011 je ředitelem sociálnědemokratického think-tanku Masarykova demokratická akademie.

V letech 2014 až 2017 působil jako ředitel odboru poradců předsedy vlády Bohuslava Sobotky.

„Vláda v podstatě neví, co dělá. Má obavy, že když se vydá zřetelným směrem, tak to pro někoho v ní bude nevýhodné. Jak se na něco může zaměřit, když si nestanovila priority?“ ptá se a sám jako stěžejní oblasti veřejné služby vnímá školství a zdravotnictví.

Jako pozitivní krok kabinetu Petra Fialy vidí zvýšení daní z příjmů právnických osob z 19 na 21 procent a zrušení superhrubé mzdy, ačkoliv především právě to podle něj pro rozpočet znamenalo ztrátu asi 230 miliard. Předseda SOCDEM Michal Šmarda nyní tvrdí, že 200 miliard dokáže navrátit. Tato vize podle Špidly spočívá například v zavedení progresivní daně z příjmů právnických osob, v dani z majetků v hodnotě nad sto milionů korun, v obnovení dědické daně nebo ve zdanění digitálních korporací.

Pro rozsáhlé reformy podle Špidly však není v současnosti podpora, s časem prý ale teprve přijde. Debata nad udržitelností důchodového systému je podle něj lichá a nepoctivá. Stačí jen, že se zavážeme, že na něj budeme vynakládat 12 procent HDP. A proč je podle něj debata vedena nepoctivě?

„Těžko říct, jestli někomu křivdím, ale základní idea je potlačit veřejný systém tak, aby nebyl schopen poskytovat odpovídající podporu lidem v důchodech, aby do toho volného prostoru vtrhly kapitálové společnosti,“ myslí si exministr práce a sociálních věcí Zemanovy vlády.

Sociální demokracie se podle Špidly nyní připravuje na „zápas“ o křesla v Poslanecké sněmovně, který proběhne v roce 2025. „Jde nám o lidi, kteří si nemohou svou mocí a finančními prostředky vytvářet svoje vlastní ostrovy podle svých vlastních pravidel,“ popisuje voliče, na kterého bude cílit.

Za velký úkol považuje nalezení nových tváří do čela strany. Na to a do kampaně SOCDEM až do voleb investuje jmění ve výši sto milionů. V posledních týdnech ovšem veřejností rezonují nové billboardy strany, které vyobrazují Michala Šmardu vedle premiéra Petra Fialy s hlavou čerta. „Základem kampaně je rozruch. Nezabývám se tím, jestli je vkusná nebo dětinská,“ hodnotí host Kontextu.

Proč považuje pětikoalici za baronát? Dokázala by SOCDEM pro daňovou reformu vůbec najít podporu? Co si myslí o nákupu letounů F-35? Přijde mu současná kampaň strany vkusná a dobrá? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!