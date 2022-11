KONTEXT: Bílí koně i výhrůžky. Jak fungovala manipulace s byty v Brně

Poslechněte si celý rozhovor s reportéry MF DNES v Kontextu:

V úterý 18. října vtrhli policisté na brněnský magistrát v rámci zásahu v případu „cinknutých“ privatizací. Prohledali nejen kancelář prvního náměstka primátorky Petra Hladíka, ale také soukromou kancelář právníka Filipa Ledera (oba z KDU-ČSL). Oba figurují v kauze pouze jako svědci.

Mezi sedmi obviněnými je Michal Horký, údajná hlava organizované zločinecké skupiny a podnikatel s vazbami na brněnské lidovce.

Reportéři MF DNES minulý týden zjistili, že kandidát na ministra životního prostředí Hladík měl vytvářet nátlak na starostu městské části Brno-Židenice na protlačení privatizace domu v Čelakovského ulici, který ovládla hlava organizované skupiny Michal Horký.

„Podle policejního spisu Hladík na starostu Aleše Mrázka tlačil, aby se dům zprivatizoval. Upozorňoval, že jinak bude městská část mít problém, protože nájemníci už založili družstvo, které ovládla Horkého manželka,“ píše se podle reportéra Václava Janouše ve spisu, ve kterém policisté líčí situaci, kdy se zástupkyně družstva domáhá do dveří starostovy kanceláře a hrozí žalobou na městskou část.

Jedna ze schůzek proběhla za přítomnosti Filipa Ledera, který prý šel na schůzku s Hladíkem, ale „náhodou“ se srazil ve dveřích náměstkovy kanceláře se starostou Židenic Mrázkem. Jen z pozice zastupitele na schůzce neměl co dělat, přesto tehdy opět prosazoval privatizaci domu.

Podle reportérky Markéty Lankašové jsou vztahy lidovců a Michala Horkého v tuto chvíli ne zcela čitelné a nemůže s naprostou jistotou říct, jak spletité jsou vztahy straníků s podnikatelem. Provázání nastiňuje na druhé části případu pískovny v Černovicích.

Jeden z obviněných, lidovec Jiří Hasoň (bývalý zastupitel v Brně-Černovicích - pozn. red.) s Michalem Horkým vymysleli systém, jak pískovnu znehodnotit, ovládnout a lidově řečeno se napakovat,“ vysvětluje Lankašová.

Reportérka dále zmiňuje, že Filip Leder s Michalem Horkým spolupracuje od roku 2016, kdy ho začal zastupovat a dodává, že i podle policie byl vztah Ledera a Horkého úzký, ne ryze obchodní.

A nakonec, Horký se s Hladíkem nezná jen od vidění, ale jak sám ministerský kandidát v rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, bavil se s Michalem Horkým o domu Čelakovského ulici. Podle oficiálního stanoviska vedení KDU-ČSL Petr Hladík svou roli dostatečně vysvětlil, ale stále nad ním visí otazníky.

„Policie s Hladíkem nepracuje jako se svědkem, který pouze podá vysvětlení, ale jako s podezřelým z manipulací s privatizací,“ říká Janouš a ilustruje to na tom, že si vyšetřovatelé vyžádali jeho telefon, počítač, diář a přístupové údaje k e-mailu.

Podle reportérů je Hladík vlivným lidovcem, který má pod palcem jednu z nejpočetnějších buněk strany důležitou pro její vedení, ale připouštějí to, že lidovci nemají na pozici ministra životního prostředí z čeho vybírat. Lidovci si vzali čas do konce listopadu, aby si rozmysleli jmenování Hladíka do vlády.

Kolik Horký vydělal na jeho „první ráně“, prodeje části letiště? Jak dlouho podle policie páchala Horkého skupina trestnou činnost? Kdo má v rukou osud angažmá Hladíka ve vládě? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!