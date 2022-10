KONTEXT: Syřani zůstanou. Doma je čeká mučení, v Evropě „jen“ obušky, míní experti

Přišla nová uprchlická vlna, tentokrát opět ze Sýrie a Turecka. Podle prvního hosta podcastu Kontext Magdy Faltové v nás politici vypěstovali odpor zaměřený na Syřany, který se u ukrajinské vlny uprchlíků neprojevuje. Přestože by se rádi vrátili zpět do vlasti, podle druhého hosta Tomáše Kociana to je vzhledem k represím ze strany Asadova režimu nemožné.