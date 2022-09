Školstvím zklamaní učitelé prozradili v podcastu Kontext, jak učí jinak

Tiktokerka a majitelka hudební školy Štěpánka „Štěkánka“ Cimlová a nadšený učitel angličtiny a dyslektik Bronislav „Broňa“ Sobotka se svěřili se svými traumaty z přístupu z dob jejich studií. „Přišla jsem na gymnázium a nebyla jsem připravena na nálož čistého, drsného memorování. Na první písemku z dějepisu jsme se měli naučit šest stran A4 výpisek. Toho já schopná prostě nejsem,“ vypráví o svém „temném období“ Štěkánka.

Zato Broňa se rozpovídal o svém boji s poruchami učení. „Když jsem chodil do školy, tak mi říkali, jestli nejsem blbec a proč nepíšu normálně. Já si začal myslet, že prostě blbec jsem. Mojí strategií bylo, že se s tím prostě naučím žít,“ vzpomíná Broňa

Procitnutím ze snu jí byla cesta za studiem do Kanady, pro něj zase ubíjející práce v krachující továrně na pletací stroje. Ale ani pro youtubera-matematika Marka Valáška a učitelku multikulturní třídy Terezu Jadrnou nebyla škola spojená s pozitivitou. Vlastně se oba rozhodli, že vůbec učit nebudou.

Tvůrce edukativních portálů LearnTube a Mathematicator Valášek chtěl být původně fyzikálním vědcem a Tereza Jadrná po studiu dvou pedagogických škol zjistila, že jí systém českého školství nevyhovuje a chtěla si najít svou cestu.

„Jde mi nejen o učení jako takové, ale i o tvorbu materiálů, obsahu a popularizace profese, kterou lidé v Česku nemají rádi. Ta cesta je učit i ve státní škole tak, jak bych já chtěla být učená,“ říká Jadrná, která ukazuje život učitelky na Instagramu.

Zato Marek Valášek Matematicko-fyzikální fakultu nedostudoval. Stála za tím špatná volba zaměření. Vrhnul se proto naplno na doučování a později začal vysvětlovat matematiku i ve videích na internetu. Jeho misí je naučit tomuto předmětu český národ.

„Dobrý učitel by měl umět zodpovědět otázku: ‚Na co nám to bude dobrý?’“ říká jasně Valášek, protože „každý kousek matematiky na základní a střední škole má praktické využití a my jako učitelé to děckám buďto nedokážeme říct, anebo to sami nevíme.“ Výherce ceny Zlatý Ámos začíná novou látku tím, že vysvětlí její praktické využití.

Na praxi dává důraz i nominant zmíněné ceny Broňa Sobotka. Využívá přístupu zážitkové pedagogiky. „Angličtina se najednou stane ne cílem, ale prostředkem. Máte za úkol třeba něco vyluštit a jazyk vám k tomu jenom pomáhá to splnit. Je to mnohem blíž reálnému životu. Nestane se vám, že za vámi někdo přijde a dá vám cvičení k vyplnění,“ nastiňuje Sobotka.

V začátcích své učitelské kariéry vedl hodiny jako skautské tábory, dokonce si Broňa se žáky tyká, stejně jako Štěkánka. „Učitel není kamarád ani autorita. Líbí se mi označení, které vedou ScioŠkoly – průvodce. Můj přístup je, že si se žáky tykáme. Provádím je předmětem a dávám jim rady v procesu myšlení, učení, práce s emocemi a informacemi. Musím být partner, ne autorita. Jinak mi neodhalí své vnitřní procesy,“ vysvětluje.

Sázka na individualitu se vyplácí všem čtyřem, a zejména Jadrné, jejíž třídu tvoří z poloviny cizojazyční žáci z Kazachstánu, Ruska, Ukrajiny či Vietnamu. Dle jejích slov někteří jen těžko poskládají dohromady českou větu.

„Třetí třída je o vyjmenovaných slovech, která jsou dost specifická, takže to chce o dost pomalejší tempo,“ říká Jadrná. Vyrábí proto vlastní učební materiály, které za minimální cenu prodává přes portál Učitelnice.

Je nad slunce jasné, že spousta problémů školství pramení z nedostatku peněz. „Myslím si, že by si stát měl srovnat priority a opravdu razantně navýšit finance. Učitel by neměl mít jen 130 procent průměrné mzdy, ale dvojnásobek. Co jiného jinak máme než chytré lidi? Jsme strašně šikovní a kreativní ve světovém kontextu, to mohu potvrdit,“ říká Cimlová, které se dostalo na jejíích cestách soukromé audience u Dalajlámy.

Moderátoři Kontextu všem čtyřem položili stejné otázky, jež nyní rezonují českým školstvím. A učitelé si překvapivě ne vždy notovali. Ptali jsme se například, co říkají na začátek školy od devíti. „Ano a myslím, že bychom na školu neměli pohlížet jako na místo, kde nám nejlevněji pohlídají děti, ale na místo, které má být co nejpříjemnější pro děti. Je dokázané, že výuka od devíti dětem prospívá,“ říká Sobotka.

S opačným pohledem přichází Jadrná. „Když jsem to četla, tak jsem kroutila hlavou. Určitě ne. Znamenalo by to, že se děti budou učit déle. Studie říkají, že děti mají určité fáze, ve kterých se dokážou nejvíc soustředit a kdyby se učily do tří odpoledne, tak ty malé prostě odpadnou,“ vysvětluje. Zde dochází ke střetu zkušeností z prvního stupně a střední školy.

V čem ale panuje shoda, je v preferenci slovního hodnocení a také u povinné maturity z matematiky, kde je nejrazantnější právě matikář Valášek, který říká: „V žádném případě!“

Sobotkův ostrý pohled se pak promítl u otázky na nejhorší chování učitelů. „Je to touha pořád něco komentovat, něco říkat. Čím víc prostoru ve výuce zabere učitel, tím méně ho zbývá pro studenty. Čas není nafukovací a je třeba se naučit mlčet a poslouchat,“ líčí.

„Máme potřebu do všeho kecat a radit. I doma. A opravovat lidi. Občas mám pocit, že si moji kamarádi víc kontrolují gramatiku, když si se mnou píší. A taky máme na všechno názor,“ směje se Jadrná.

Co dalšího měli na srdci k českému školství zpovídaní učitelé si můžete poslechnout v podcastu Kontext