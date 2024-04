Žádná revoluce. Se superdávkou se vláda jen poučila z minulosti, říká expertka

Poslechněte si rozhovor s expertkou zaměstnanosti i v audiu:

„To není správně. Neznám odborníka, který by to schvaloval, protože to je v rozporu se zájmem dítěte,“ říká Zieglerová k části návrhu, který umožňuje sebrat příjemci jednu ze čtyř složek superdávky, tedy složku dítěte, a to za neplnění školní docházky.

„Stává se z toho odměna pro rodiče za výchovu, která může být odebrána, a to je kontraproduktivní. OECD nám vyčítá, že nemáme přímou podporu dítěte, které nemají podporu rodičů a selhávají ve škole.“

Navrhuje, aby se tato část posílala do školy či s ní spřízněné organizaci. MPSV kontruje přílišnou byrokracií, která by školy zatížila. Zieglerová to má za „jednoznačnou výmluvu“ s cílem zanechat systém „zločin a trest“.

Za velký posun považuje zrušení tzv. bodu zlomu. Dnes, pokud příjemce přesáhne určitou hranici výdělku byť jen o korunu i kvůli jednorázovému příjmu, přijde rázem o celou podporu, což je značně demotivující a hlavně existenčně ohrožující. „To je největší úspěch té dávky,“ vyzdvihuje.

„Ti úplně nejpotřebnější se nebudou muset bát, že si někde přivydělají a pokud to přiznají, tak jim to ublíží. Právě z dohody o provedení práce se bude příjem počítat jako menší, než ve skutečnosti dostali, což je motivuje nezůstávat doma, protože se jim vyplatí pracovat,“ chválí Zieglerová.

