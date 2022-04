KONTEXT: Starostům pomůže generální úklid skříní s kostlivci, míní politolog

Co měsíc, to nová kauza hnutí STAN. Michalik, Farský, Polčák, jsou jména, která předsedovi hnutí Vítu Rakušanovi dělají těžkou hlavu. Čím to, že se početně druhé nejsilnější vládní hnutí stalo magnetem na problémy? Jak se jim daří uhlazovat četné aféry? Hostem podcastu Kontext je politolog Lukáš Valeš.