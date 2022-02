KONTEXT: Antivax je nálepka, vláda jen neumí motivovat a uklidnit, říká sociolog Prokop

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se zakládá na faktu, že omezení vstupu do podniků nemá oporu v pandemickém zákonu, a také, že skrze toto opatření nelegitimně mění dobrovolné očkování v povinné. Systém O-N byla v zásadě motivace, jak zbývající čtyři miliony Čechů nahnat do očkovacích center.

Poslechněte si rozhovor s Danielem Prokopem v Kontextu:

„Bylo to kontroverzní opatření kvůli tomu, že nebylo vymáhané. Z výzkumů nám vychází, že 21 procent neočkovaných do restaurací chodí. To je stejně jako za systému O-N-T (prokázání se při vstupu do služeb očkováním, prodělanou nemocí či testem, pozn. red.), kdy se mohli při vstupu prokázat negativním testem,“ říká Daniel Prokop, který s jeho kolegyněmi a kolegy z PAQ Research pracuje na sociologické studii Život během pandemie.

Prokop uvádí, že systém O-N bylo nejhůře přijímané opatření, a proto by navrhl vrátit se nazpět k O-N-T, jelikož „otestovat se není takové narušení osobní svobody“. Podstata O-N jakožto motivačního nástroje k očkování také nezafungovala. Podle sociologického šetření PAQ Research nebyl zaznamenán nárůst v ukončeném očkování od zavedení opatření.

Problém ve stagnaci nárůstu proočkovanosti je podle Prokopa v tom, že vláda zapomněla cílit zejména na skupinu starších padesáti let bez maturity. Příslušníci této skupiny žijí často v sociálně odloučených lokalitách a značí se malou mobilitou. Bez ohledu na jejich váhavost ohledně vakcíny je pro ně těžší k ní získat přístup. Přesto je však jednoduché tyto případy a mnohé další hodit do jednoho pytle s nápisem Antivaxeři.

Vláda promeškala šanci zvýšit podíl očkovaných skrze rozšíření sítě očkovacích míst nebo například po vzoru Portugalska uzákonit možnost, že vakcínu mohou podávat i lékárníci. Toto je dle Prokopa jeden z rozhodujících faktorů, který mohl opět posunout podíl očkovaných lidí v ČR nad sedmimilionovou metu.

Na které další sociologické skupiny stát v boji s covidem zapomíná? Jak by mohlo SIPO pomoci v rozšíření osvěty o koronaviru a vakcinaci? Zvládne Fialova vláda doočkování do podzimní vlny? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc.