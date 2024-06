Státu chybí zákon, že zubař se má postarat o 1500 pacientů, říká Šmucler

Pusťte si rozhovor s šéfem stomatologické komory také v audiu:

Novela má umožnit lidem z třetích zemí pod dohledem zkušeného lékaře provádět základní zubařskou práci – stanovení zdraví chrupu, odstraňování zubního kamene, apod. Zubních lékařů se nedostává v Moravskoslezském kraji, na severu Čech na Děčínsku a Frýdlantsku i v dalších regionech.

Šmucler novelu odmítá a zvažuje žalobu na zákon, který schválil Senát. Bojí se, že by zahraniční lékaři mohli českým pacientům „ublížit“.

„Jde nám o pacienty. Části poslanců jde o zájem stomatologů mimo Evropskou unii a chápu, že jim jde i o zaměstnavatele, kteří by chtěli levnou pracovní sílu. Také ti tři poslanci nebo senátoři, co to navrhli, mají zubní praxe. Jeden má soukromou a druzí dva státní a krásně zainvestovali miliony z našich peněz. A potřebují lékaře – a je jim jedno, jestli je dobrý nebo špatný. Obecně, oni musí ukázat voličům, že v ordinacích je někdo s bílým pláštěm. Ale nám jde o pacienty, o kvalitu péče,“ tvrdí Šmucler.

Jedním z předkladatelů novely, které má Šmucler patrně na mysli, je senátor a ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Po schválení novely budou zájemci pracovat až tři roky pod dozorem, než aprobaci splní. Dnes mají praxi na šest měsíců. „Máme skoro tisíc Rusů a Ukrajinců po aprobaci, tedy nejvíc v Evropě. Je to tu totiž poměrně snadné. Takže do té praxe podle navrženého zákona by šel jen ten, kdo ví, že by jinak neuspěl,“ tvrdí Šmucler.

V důvodové zprávě k novele o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se však píše, že úspěšnost ve zkouškách je v současnosti deset procent.

Jeden ze záměrů novely podle senátorů je, zpřístupnit základní stomatologickou péči více lidem. Například v Moravskoslezském kraji zubaři zoufale schází, na návštěvu v ordinaci lidé čekají po stovkách. To mají vyřešit právě zubní lékaři z ciziny.

„To není pravda, strašně si vymýšlí. Pojďme říkat reálná fakta. Nejméně zajištěná péče v Česku je v pásmu chudoby ve Středočeském kraji, a to na jeho pomezí s ostatními kraji. Ale víte, jaké jsou dva nejstrašlivější okresy, kde je nejméně registrovaných s péčí na pojišťovny? Praha 1 a Praha 6. Jsou to ghetta? To asi ne,“ říká Šmucler. Rozporuje, že by na Karvinsku byla kvůli dojezdovým vzdálenostem a nízkému počtu zubařů méně dostupná zubařská péče než v Praze a středních Čechách.

„Aktivních zubařů máme hrozně moc. Problém je, že zdravotní pojišťovny nenakoupily péči. A aby toho nebylo málo, tak když končí zubař na severní Moravě, místo aby řekli jednomu doktorovi, že za smlouvu vezme 1 500 pacientů, oni vyhlásí výběrové řízení, o kterém se nikdo nedozví. Nabídnou místo kamarádovi. A ten řekne po 300 přijatých pacientech, že má plno. Je to opravdu problém,“ tvrdí Šmucler.

„Říkám, že stát má mít zákon, který určí, že lékař musí vzít těch 1 500 pacientů. Tečka. Takhle to v Evropě funguje,“ říká prezident stomatologické komory Roman Šmucler.

Co se dozvíte v podcastu Kontext