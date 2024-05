Foltýn: Necpu lidem, co si mají myslet. Když křičí „cenzura“, protiřečí si

Pusťte si celý rozhovor s plukovníkem Foltýnem také v audiu:

Reagoval tak na příspěvek na síti X místopředsedy obranného výboru Pavla Růžičky z ANO.

„Budu se držet zpátky v komentování vyjádření politiků, ale tady udělám výjimku. Vybavuji si totiž jeho výroky z ledna 2022, těsně před invazí, kdy chtělo Česko poslat Ukrajině alespoň 4 tisíce granátů a jemu se to tehdy nelíbilo. Připomínám to, až zase budou veřejní činitelé v září kňourat, že nám nikdo při anexi Sudet nepomohl,“ říká rázně plukovník Foltýn.

Pavel Růžička @ruzickapavel70 Šokující zpráva z USA: nejmodernější stíhačka F-35, která je symbolem špičkové technologie, spadla. Technologie může být neuvěřitelná, ale pořád je to jen technika. Nastává čas vládního politruka plk. Foltýna, aby objasnil národu co je správné si myslet.

Foltýn říká, že v základních hodnotách, jako je suverenita Česka, územní celistvost nebo vláda demokracie, se s opozicí shodne. „Tím pádem bych velmi rád zůstal u komunikace témat, které se primárně týkají bezpečnosti a témata typu důchodová reforma, reforma školství, dávky a sociální systém mají být řešeny v rámci politického boje. Na to může mít každý názor odlišný.“

Padne slovo na hokej, což Foltýnovi připomíná vzácnou chvíli jednoty českého národa. „Vždyť ten náš tým tahal za jeden provaz, žádné primadony. Takhle má národ fungovat v okamžiku, kdy jde o základní hodnoty,“ ilustruje Foltýn.

„Konkrétní hodnoty jsou svoboda, suverenita, ale třeba důstojnost anebo spravedlnost. Věci, které zoufale toužíme mít v normálním životě a ne každému se jich dostává nebo nemá ten pocit. Upřímně, v některých případech je na místě zvážit, zda jsme neselhali jako stát, když máme aktuálně 600 tisíc lidí přímo i nepřímo dotčených exekucemi,“ zamýšlí se Foltýn a dodává, že právě tady nastupuje vliv cizí mocnosti jako Rusko, které využívá naší silné stránky – svobody slova.

„Máte právo na svůj názor. Myslete si, co chcete, třeba, že je Země placatá. Nemáte právo na svá fakta. Jinými slovy nikdo nebude nikomu nic zakazovat říkat, publikovat, psát, natáčet, tvrdit cokoliv ho napadne, a já už vůbec ne,“ ujišťuje s výjimkou schvalování trestné činnosti a agrese a dalších věcí zanesené v trestním zákoníku. „Když ti samí lidé křičí Cenzura! a nadávají nám, tak vlastně dokazují, že cenzura není, protože se jim nic nestane.“

Foltýn uvádí na pravou míru, že přímo pod sebou bude mít deset lidí plus „spojence“ na jednotlivých rezortech. On sám je pouze odvelen z kanceláře prezidenta na nový úřad, plat mu stále přichází z jejího rozpočtu a funkce koordinátora je neplacená. Má šest měsíců na to, aby dosáhl viditelných výsledků, což je dle jeho slov „minimální doba“, ale také závod s časem.

„V konkurenci algoritmu sociálních sítí, agresivity ruských tajných služeb a jejich informačních operací a v konkurenci čerpání našich dat do Číny, což je další zásadní problém, jsme strašlivě pozadu. Nespasí to jeden plukovník na úřadu vlády ani třináct lidí v odboru. Času je málo,“ uzavírá Foltýn.

