Fremr měl být jistota, říká právník Preuss. Teď se mluví o nominování Pavla Uhla

„Paradoxně byl Robert Fremr v odborné veřejnosti považován za sázku na jistotu, vlastně za úplně nejjasnějšího kandidáta. Člověk s mezinárodní zkušeností, s obrovským respektem, nejenom ale v oblasti toho trestního práva, ale obecně justice,“ říká o soudci Robertu Fremrovi ústavní právník Ondřej Preuss.

Fremr se dostal pod tlak kvůli případu Olšanské hřbitovy, kde se spekuluje o ovlivňování vyšetřování a procesu Státní bezpečností, a také rozsudkům nad emigranty ze socialistického Československa. Bývalý přísedící válečného tribunálu ve Rwandě a soudce Mezinárodního trestního soudu v Haagu se po aféře rozhodl neucházet o místo člena senátu Ústavního soudu.

Ondřej Preuss Ústavní právník a advokát. Zakladatel portálu Dostupný advokát, který lidem poskytuje online právní poradenství. Působí jako odborný asistent na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze. Vedle studií práv má za sebou i mezinárodní teritoriální studia. Je autorem knihy Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii?

Pro Preusse je Fremr právník „s určitým přesahem, protože není neznámý člověk, který by seděl někde ve věži, kde by se s kolegy plácali po zádech. On byl schopen právě přenášet ta témata i trošku do širší odborné veřejnosti. Pro všechny je to, myslím, velké překvapení, jak se to s ním vyvinulo,“ kroutí hlavou.

Navzdory jeho porevolučnímu renomé zápory z doby normalizace převážily. „Problematické na tom jedině je ta určitá nahodilost postupu, kdy my jsme na Ústavním soudě vlastně historicky měli víc členů senátu a obecně ve veřejném prostoru lidi, kteří mají podobnou kariéru a předlistopadovou historii jako Robert Fremr a nebyli pod takovým tlakem,“ podivuje se Preuss.

Jak se má teď prezidentům konzultační panel v čele s Janem Kyselou a hlavně hlava státu vyhnout podobné situaci? Podle Preusse je třeba jít na to opačně.

„Třeba teď v posledních dnech se hovoří o mém kolegovi Pavlovi Uhlovi, který by byl vyvážením tohoto tématu vzhledem k jeho disidentským kořenům a jeho profilu advokáta a obhájce v trestních věcech. Myslím, že určitě najdeme velmi dobré kandidáty, kteří by určitě zastali funkci ústavního soudce velmi dobře,“ ujišťuje Preuss.

Pavel Uhl je synem bývalé ombudsmanky Anny Šabatové, která v panelu zasedá, a zesnulého levicového novináře Petra Uhla. Mezi lety 2004 a 2009 byl pozorovatelem prezidentských voleb na Ukrajině, Gruzii, Bělorusku a parlamentních v Moldavsku v rámci mise OBSE.

Pražský advokát a politolog je zaměstnán v právnické firmě Hlaváček & Krampera, kterou spoluzakládal dřívější předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Uhl vyučuje ústavní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, je také členem správní rady Transparency International.

Jan Kysela již avizoval, že se panel pro výběr ústavních soudců poohlídne po náhradníkovi mezi mladšími ročníky, aby se vyhnuli těm kandidátům, kteří mohou být s minulým režimem spojováni.

Neomezuje se mladšími ročníky Kysela příliš, pokud mohou kandidovat pouze lidé starší 40 let? Má se uzákonit postup při výběru ústavních soudců? Kdy se konečně Češi vyrovnají s komunismem? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!