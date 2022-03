KONTEXT: Jednoduchá řešení sucha nejsou, zemědělci musí inovovat, říká Trnka

Historicky bylo sucho přirozenou součástí klimatu ve střední Evropě. Hydrologický cyklus sucha a povodní ale podstoupil v posledních dekádách podstatné změny.

Jedním z fenoménů ovlivňující rovnováhu je klimatická krize, která nám přináší zimy bez sněhu a suchá jara. Zároveň přibývají intenzivnější srážky, což s sebou nese větší odstup od dešťů. Dalším faktorem je také člověk sám, který za několik málo století dokázal totálně přetvořit vlastnosti půdy ku svému prospěchu.

Poslechněte si rozhovor s bioklimatologem Trnkou v Kontextu:

„V krajině probíhá několik různých procesů, které celkově přispívají k větší zranitelnosti suchem a také povodněmi, než jak tomu bylo v minulosti,“ konstatuje Miroslav Trnka, profesor z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Zemědělství, lesnictví a vodohospodářství jsou oblasti, které nejvíce ovlivňují schopnost krajiny a půdy zadržovat vodu. „Musíme si uvědomit, že jeden jediný zemědělec má k dispozici minimum nástrojů, jakými ovlivní vsakování vody do půdy,“ říká Trnka s tím, že žádné jednoduché řešení neexistuje.

Možností je komplexní a systematická reorganizace krajiny, která zvýší schopnost půdy zadržet vodu. Jádrem je zavedení takzvaných adaptačních prvků, které se dělí na ty, jež mají vodu zadržovat, a další, které ji mají posílat dál.

Stav sucha v ČR ve 12. týdnu roku 2022.

Bioklimatolog Trnka, který působí také v projektu pro monitoring sucha Intersucho, popisuje návrh jako „změnu paradigmatu“, kterou není možné zavést okamžitě vzhledem k potřebě domluvy mezi zemědělci a příslušnými úřady, ale vidí ho jako jediné možné řešení.

„Jsem přesvědčený, že zemědělci chtějí hospodařit dobře, ale potřebují získat zkušenosti a náměty, co mají udělat, a zároveň být odměněni za výsledky ve změnách vlastností půdy za použití schválených postupů,“ nastiňuje možnou roli státu ve zmírnění dopadů sucha.

Zároveň to podle Trnky dává větší volnost a zodpovědnost zemědělcům, protože „pokud se rozhodne, že nechce, aby mu do toho někdo mluvil, pak nebude mít nárok na bonifikace a je to jeho svobodné rozhodnutí.“

Trnka věří, že vůle nové vlády k řešení sucha tu bude zejména v tom, že v souvislosti s válkou na Ukrajině je na obzoru výpadek dvou klíčových světových producentů potravin pro státy třetího světa. To se navíc může podepsat na ceně zemědělských produktů i u nás.

Je tedy na místě zvyšovat úrodnost a efektivitu a také snižovat zranitelnost vůči vlnám sucha, k čemuž by adaptační prvky měly pomoci. „Neustále se různé obory posunují a zemědělství je jeden z nejkonzervativnějších oborů, ale i tady pod tlakem okolností bude docházet k posunu,“ uzavírá Trnka.