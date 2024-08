Antisemitismus je stále nepřijatelný, ale kritika Izraele již ano, míní Mareš

Podle výroční zprávy Federace židovské obce loni masivně vstoupila protižidovská nenávist v podobě démonizace a delegitimizace státu Izrael do veřejného prostoru a stala se společensky přijatelným...

Harrisová si jako viceprezidenta vybrala guvernéra Minnesoty Tima Walze

Kamala Harrisová si jako svého viceprezidentského kandidáta do listopadové prezidentské volby vybrala guvernéra Minnesoty Tima Walze. Poté, co to napsal zpravodajský web televize CNN s odvoláním na...