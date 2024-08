Příchutě e-cigaret lákají mladé, závislost nesmíme normalizovat, říká adiktolog

Pusťte si celý rozhovor s Miroslavem Bartákem také v audiu:

„Pocitově se mi to velice líbí a veřejnost z toho bude v dlouhodobém hledisku těžit,“ říká Barták a upozorňuje na důležitý aspekt, tedy zda danit jen slazené nápoje, anebo rovnou cukr jako komoditu.

Nabízí se ale i jiná cesta. „Buď budete danit a omezovat to, co je nezdravé, anebo budete podporovat to zdravé.“ Jak ale Barták z kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze podotýká, s nějakými apely na naše zdraví to v Česku není nijak slavné.

Zákaz příchutí do elektronických cigaret podporuje i přesto, že jde o méně škodlivou formu užívání nikotinu, než jsou tabák a cigarety. „Příchutí jsou tisíce a mnohé jsou blízké těm věcem, co se líbí dětem a dospívajícím, jako cukrová vata. Lidé mají i úsměvné představy, že díky tomu zhubnou, protože nebudou mít chuť k jídlu. Míří to na ochranu veřejného zdraví, je to prospěšné a nepřekvapuje mě, že si to výrobci nemyslí,“ souzní Barták s pohledem ministerstva.

Komora elektronického vapování (KEVAP) navrhovala kompromisy, jako prodej jen v licencovaných obchodech. Také neomezování se jen na příchuť tabáku, ale rozšířit ho třeba o mentolovou. „Kdybychom my Češi naráz přestali kouřit, dožili bychom se v průměru o rok déle. Někomu se vyplatí pak přestat, pro někoho je to nepředstavitelné, ale podobné kompromisy mi přijdou spíš jako normalizace závislosti a s tím já nesouhlasím,“ odpovídá rezolutně Barták.

O rozjitření období dovolených se postaral i nápad na omezení prodeje alkoholu ve všech prodejnách po 22. hodině. „Nedávná zkušenost ukazuje, že těžko posloucháme zákazovou politiku. Časové omezení prodeje je jeden z dobrých nástrojů, ale není jediný,“ nabádá adiktolog.

Třeba již zmiňovaná daňová omezení, rozvoj prevence, ale i další omezení reklamy a propagace alkoholu. „Reklamky pravidla naprosto dodržují a jedou po hraně, těžko je chytit za rukáv. Stálo by se však bavit o internetu a zda tam taková reklama patří. Nikdy nevíte, komu se reklama objeví, nevíte, který účet na YouTube je zrovna čí a zda právě nekoukají děti,“ upozorňuje Barták, vzděláním sociální pracovník.

