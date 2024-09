Volby nebyly referendem o vládě. Jen nezmobilizovala své voliče, říká politolog

Pusťte si celý rozhovor s politologem Pinkem také v audiu:

„Zajímavé mi na výsledcích voleb přišlo, že máme jak kraj Moravskoslezský, tak Jihočeský, kde vítězná strana dokáže sestavit jednobarevnou vládu a bude moci ukázat, jak voličům splní všechny sliby, které v kampani naslibovala,“ říká politolog Michal Pink z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Komentuje i slogan Vrátíme vám to, co vám Fialova vláda vzala.

„Minimálně od roku 2008 opoziční strany, nejdříve ČSSD a teď ANO, dělají z krajských voleb referendum o vládě a zvyšují svůj možný volební výsledek v parlamentních volbách. Tím ale právě teď ANO oslovuje jen určitou část společnosti. Snaží se poukazovat na to, že Fialova vláda sebrala seniorům slibovanou valorizaci důchodů, se kterou neuspěli u Ústavního soudu. Co ale vzal Fiala lidem 30 až 50 let, kteří jsou páteří ekonomiky?“

„Volební účast je dvoutřetinová oproti volbám do Sněmovny. Vláda má legitimitu z podzimních voleb 2021 a účast tehdy byla vyšší, takže bych nedělal přehnané závěry a velké změny ve stranách. Účast je kolikrát důležitější proměnná než jednotlivá procenta pro tu či onu stranu.“ Spíše než o to, že jde o vysvědčení vládě, jde podle Pinka o nezvládnutou mobilizaci voličů pětikoalice.

„Část populace tento typ voleb vynechává. Krajské volby jsou méně důležité, protože nerozhodují o tom, kolik peněz nám zůstane v peněžence a to je základ politiky u nás. Taky se nekonají v Praze a mají pak úplně jiný zápal, než když probíhá klání v hlavním městě. Spokojený volič buďto k volbám nejde, anebo volí obhajujícího hejtmana,“ říká politolog a poukazuje na úspěch Jana Grolicha (KDU-ČSL) a Martina Kuby (ODS). Prvnímu se povedl rekordní výsledek pro koalici SPOLU v Jihomoravském kraji, druhý si rovnou pojistil jednobarevnou vládu v Jihočeském.

Zmínění dva stávající hejtmani jsou ti, kteří přijali za své sociální sítě, umí komunikovat a „svoji roli nepojímají jako voleného úředníka, ale své chování, jednání a vystupování podřídí přání veřejnosti a skrze média o sobě dávají vědět. Budují pozitivní image a vládnutí pojímají jako dlouhodobou předvolební kampaň.“

Podle Pinka povodně promluvily do krajských voleb pouze v lokálním měřítku. „Osmdesát procent voličů Jana Grolicha bylo přesvědčených už v dubnu,“ říká jasně politolog.

Co se dozvíte v podcastu Kontext