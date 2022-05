KONTEXT: Cermat nezrušíme, zvedneme jeho prestiž, říká Gazdíkův náměstek

„V nejbližších letech, a nechci říct, zda to bude deset nebo dvacet let, kvůli nastavené legislativě Cermat musí zůstat,“ říká Mareš. Vzhledem k tomu, že Cermat má dle platné legislativy výsostný monopol na dohled nad státními maturitami, se ho podle Mareše v nejbližší době nezbavíme.

Kontrola ministerstva financí, která započala už za vlády Andreje Babiše, přišla uvnitř Cermatu na kumulaci pracovně-právních vztahů. Ve zkratce: zaměstnanci ve hlavním pracovním poměru dostávali pracovní dohody za výkon stejné činnosti, což je v rozporu s předpisy.

„Na první dobrou to vypadá, že došlo k nehospodárnému, neúčelnému nakládání s prostředky,“ vysvětluje Mareš výsledky kontroly, které stály za odvoláním ředitelky Kleňhové.

Cermat nyní spadá pod krizový management náměstka Milana Štábla. Mareš se domnívá, že vnitřní kontrolní systém Cermatu není správně nastaven, jinak by kumulace nebyla možná. To má právě zjistit i audit ministerstva školství, který už započal.

Jan Mareš (1958) Náměstek sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 1983 učil na Středním odborném učilišti v Chomutově, od roku 1992 až do jmenování náměstkem v srpnu 2021 působil jako ředitel Střední školy energetické a stavební Chomutov.

Podstata tohoto „švindlu“ naznačuje, že kvůli nastavení tabulkových platů není možné sehnat dostatečně kvalitní odborníky, jež mají dodávat testy pro desetitisíce mladistvých, kteří se hlásí na střední školy a skládají maturity.

„Celé je to o objemu prostředků, které jsou do podobných organizací vkládány a ze kterých jdou peníze na osobní ohodnocení, což má motivační charakter,“ popisuje příčiny Mareš. Záležitost okolo kumulace je podnětem pro jednání o platových výměrech, která jsou na programu ministerstva.

Zásadním faktorem v odvolání Kleňhové však je také nevýhodná smlouva s firmou Konica Minolta Bussiness Solutions na provoz a servis tiskáren a kompletační linky didaktických testů. Cermat, příspěvková organizace zřizovaná ministerstvem školství, má podle náměstka dlouhodobě problémy s transparencí a žádal po ministerstvu, aby prodloužil smlouvu s Konicou na následující dva roky v neveřejném tendru.

„Představitelé Cermatu jsou přesvědčeni, že není možné z časových důvodů udělat otevřené výběrové řízení,“ uvádí Mareš, přesto je on sám přesvědčen, že časový prostor tu je. „Možná právě to výběrové řízení ukáže, zda Konica je jedinou firmou, která je kompetentní, ale jinak to nezjistíme.“

Mareše mrzí představa o maturitě jako vstupence pro studium na vysoké škole. „Téměř celý veřejný sektor – hasiči, policisté, pracovnice úřadů – tam jsou jasné podmínky maturitní zkoušky, protože pro ně je to určitý předpoklad zvládnuté úrovně vzdělání a možný potenciál rozvoje zaměstnance,“ vysvětluje Mareš svou pozici, který doufá, že se pohled na zkoušku dospělosti změní.

Náměstek neví, jaké představy má ministr Gazdík o reformě státních maturit, konkrétně jaký obsah by měly jednotné testy mít a jaké požadavky mají na maturanty klást. Zato je jisté, že reforma má změnit především proces maturit, a to s příklonem k digitalizaci. Onu reformu chce ministr stihnout do dvou let. „Pan ministr je jistě natolik soudný, že si je vědom toho, že mají testy alespoň odpovídat rámcovým vzdělávacím programům, a že neobsahují zbytečné záludnosti,“ ujišťuje.

Nyní se síly ministerstva napnou k tomu, aby se Cermat stal transparentní a efektivní organizací a zároveň je nutné vylepšit jeho obraz ve společnosti. Jednou z cest je zvyšování odměn, aby dostatečně motivovaly vhodné odborníky „z terénu“¨, uzavírá Mareš.

