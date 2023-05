Alianci čeká největší změna od studené války, říká vyslanec při NATO Landovský

Poslechněte si celý rozhovor s velvyslancem Landovským v Kontextu:

Druhé Pražské jaro se podpisem obranné smlouvy nekoná. „Ta smlouva vytvoří předpoklady pro pobyt vojsk, určí místa pobytu, vyřeší jurisdikci, a parlament v každém jednotlivém případě bude schvalovat přítomnost vojáků Spojených států,“ vysvětluje stálý představitel České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský.

Smlouva řeší, kým budou stíháni cizí vojáci, dopustí-li se přečinu na našem území, která země nese odpovědnost za možné škody nebo osvobození vojsk od placení DPH. „Česká republika a její občané nemusí mít strach, že by došlo k narušení jejich životů nebo zdraví. Koneckonců američtí vojáci tu působí v prospěch naší a alianční obrany. Smlouva z principu dává víc české straně,“ připomíná velvyslanec.

Jakub Landovský (1976) Advokát, politolog, diplomat. Stálým představitelem České republiky při Severoatlantické alianci je od srpna 2019. Jako politický náměstek ministerstva obrany působil pod Stropnickým, Šlechtovou i Metnarem. Členem ČSSD je od roku 2006. Je synem herce a disidenta Pavla Landovského.

Expremiér Jiří Paroubek a konspirační teoretici brojí proti smlouvě. Podle nich se stáváme vazalským státem a dokument nařizuje záležitosti jako výstavbu základen, ba dokonce bájného radaru, proti kterému někdejší místopředseda sociálních demokratů ve své době hlasitě protestoval.

„Spojené státy jsou stále, navzdory snahám o změnu na straně evropských členů aliance, garantem evropské bezpečnosti. Ten vztah je z principu nevyrovnaný,“ poukazuje Landovský na to, že co do počtu vojáků tvoří americká armáda čtvrtinu síly Aliance.

Landovský opět uklidňuje, že nás k ničemu smlouva přímo nezavazuje, ani k uskladnění vojenského materiálu, ani k výstavbě vojenských objektů. „Tam zůstává vrcholná politická kontrola. Na základě návrhu vlády o výstavbě rozhodne parlament. Pouze v případě, že se pro ni rozhodnou, vytváří smlouva rámec pro praktickou realizaci,“ říká velvyslanec.

Za měsíc čeká Severoatlantickou alianci summit v Litvě, kde se bude probírat změna strategie vůči prioritním hrozbám jako Rusko, migrace a terorismus. „Mění se ty dvě základní premisy, kvantity a kvality souboru sil, který je připraven naplnit cíl kolektivní obrany,“ popisuje.

Změna spočívá v počtu vojáků připravených bránit Alianci. Sto tisíc příslušníků má být na místě konfliktu v horizontu 0 až 10 dní, což je slovy Landovského „neuvěřitelně ambiciózní, proto vznikla rotace praporních uskupení rozšiřitelných na brigády v osmi frontových zemích východního křídla.“ Dalších 200 tisíc má čas dorazit do třiceti dní.

V oblasti kvality se NATO poučilo z války na Ukrajině. Je nutné pokrýt „všechny domény, jako vzduch, země, voda, kybernetika a vesmír“. Podle Landovského konflikt odhalil slabiny ruské armády, která sází na „kvantitu bez kvality“ a v multidimenziální strategii mírně zaostává.

„Bezpečnostně bude Ukrajina hrát obrovskou roli nejenom co do počtu a prostředků, ale i zkušeností. Její armáda se dokázala rychle adaptovat nejen na ruský útok, ale i západní podporu, kde kombinují různé zbraňové systémy, aby spolu fungovaly. Ukázalo se, že pokud stát funguje na základě jednotící myšlenky, při vedení války hraje prim to, že vědí, za co bojují,“ říká na otázku, zda bude napadená země kandidátem na členství a pilířem Aliance ve východním regionu Evropy.

Co plánuje NATO v Indo-Pacifiku? Co je víceletý asistenční program pro Ukrajinu? Vsadil by si generální tajemník NATO Stoltenberg na úspěch ukrajinské protiofenzivy? Měli bychom se bát zamrznutí rusko-ukrajinského konfliktu? Chce Aliance přibrat členy v Asii? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!