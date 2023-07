Města obráží lobbisti kasin s požehnáním Stanjury, říká šéf Občanů proti hazardu

Poslechněte si celý rozhovor s šéfem Občanů proti hazardu Svobodou:

O nahrávce pořízené na zastupitelstvu Tuchoměřic na konci června informovaly Seznam Zprávy. Tam se pánové Jiří Bunda a Jiří Žák, kteří mají zájem o to provozovat v obci kasina a herny, rozpovídali, kolik peněz přiteče do radniční kasy, pokud jejich záměr podpoří v obecném referendu.

Zároveň ujišťovali zastupitele, že ministr financí Zbyněk Stanjura „potichu opraví“ návrh hazardního přílepku konsolidačního balíčku tak, aby nebyl odstraněn přepočet dle množství automatů na území obce.

Svoboda mluví v podcastu o kompromisu sjednaném na zasedání koalice v úterý, kdy se peníze z technických rozdělí ve formě 55 procent pro stát a 22,5 procent pro obce dle počtu obyvatel a 22,5 procent podle počtu automatů. Dohoda není oficiálně oznámená a musí ji schválit vláda.

„Pro nás by bylo nejlepší, kdyby tam ten motivační prvek podle počtu automatů nebyl vůbec, ale chápu to vzhledem k současné rozpočtové situaci. Je to složitě vyjednatelné a je to kompromis, který je akceptovatelný,“ říká předseda Občanů proti hazardu.

Absurditu současné situace ilustruje na příkladu Chvalovic, kdy bezmála šestisethlavé městečko na Znojemsku bere 240 milionů. Zato například milionové Praze kvůli omezování „jednorukých banditů“ plyne „jen“ 429,5 milionu korun z daně technických her.

„Jde o to, aby nevznikalo víc takových Chvalovic nebo Českých Kubicí, což se samozřejmě může stát. Zatím ale míříme k takovému zdanění a přerozdělení, že obce nebudou motivovány dělat ze sebe hazardní zóny, když peněz bude méně a méně, anebo nebudou vůbec. Jedinou motivací jsou ty obrovské peníze,“ říká k přepočtu na počet automatů Svoboda.

Co ho přimělo dostat se z hazardní spirály a splatil již svůj osmimilionový dluh? Proč je dobře, když se hazard přesune na internet? Není férovější rozdělovat podle počtu automatů, když se města mají pak potýkat s následky závislosti na hazardu? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!