Rusové se učí. Zastavit jejich postup bude pro Ukrajinu úspěch, míní Šedivý

„Rusové se učí, přináší nové technologie na bojiště. Ať už jsou to bezpilotní prostředky všech typů, nebo třeba schopnosti boje proti bezpilotním prostředkům a proti úderům raket, které jsou vypalovány ze systému HIMARS,“ popisuje generál a bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý.

„Ukrajina udělala některé chyby, které jsme kritizovali,“ říká Šedivý. Podle jeho slov se jedná hlavně o výměnu náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného a pozdní přijetí zákona o mobilizaci. „Na jaře začala poměrně intenzivní ruská ofenzíva, která využila té slabosti Ukrajiny,“ míní Šedivý.

Premiér Petr Fiala ve čtvrtek podepsal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dohodu obou zemí o bezpečnostní spolupráci a dlouhodobé podpoře. „Je nutné zdůraznit, že dohoda není právně závazná. Udává politický rozměr vlastní spolupráce a budoucí mantinely,“ upozorňuje Šedivý.

„Pokud se Ukrajincům podaří skutečně zastavit ten současný tlak Rusů, tak to by byl úspěch,“ připouští Šedivý. Dodal také, že pomoc, která vždycky byla slíbená, tak přišla příliš pozdě. „Nemůže trvat půl roku, než se někdo rozhodne, jako to bylo například v Kongresu Spojených států amerických.“

Ohrozit pomoc Ukrajině může navíc zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Podle Šedivého v tomto případě dojde k určitým změnám v pomoci Ukrajině. „Trump se možná pokusí domluvit s Putinem a zastavit ruskou agresi, což si myslím, že se mu nepodaří. V každém případě si nemyslím, že by došlo k nějakému dramatickému rozhodnutí, že Spojené státy americké přestanou podporovat Ukrajinu,“ míní.

