Počkejte si na vládu, řekli zástupci koaliční rady po tříhodinovém jednání

Tématem podvečerní debaty koaličních lídrů měla být kromě platů a cen energií také další strategie boje s epidemií covidu-19.

„Jsme si vědomi vážnosti situace, ve které se někteří lidé kvůli zdražování energií nachází. I proto jsme dnes jednali o tom, jak jim pomoci a nenechat je v nejistotě. Po zítřejším jednání vlády představíme naše řešení,“ uvedl na sociálních sítích premiér a šéf ODS Petr Fiala.

„Pracujeme na novelizaci zákona o státní sociální podpoře tak, abychom mohli efektivně a rychle pomáhat,“ informoval ministr práce a předseda lidovců Marian Jurečka.

Jednání koaličních lídrů začalo v 16:00 a skončilo kolem 19:00. „Po jednání nebude co sdělovat, tohle je pracovní jednání, klíčové je jednání vlády, po níž bude samozřejmě vše řečeno na tiskové konferenci,“ napsala předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Minulá vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou od ledna přidáno 1 400 korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS dal už dříve najevo, že s tím nesouhlasí, podle něho by zvýšení platů nemělo být plošné.

Jurečka při příchodu na úterní jednání řekl novinářům, že by spíše preferoval variantu původního vládního rozhodnutí. Poukazoval však na to, že je třeba respektovat státní rozpočet a zdůrazňoval nutnost hledání úspor v rozpočtu.

K tomu podle něj můžou pomoci změny v navyšování platů. „Případná změna parametrů může být jednou z cest, jakým způsobem dokázat snižovat deficit státního rozpočtu a už ho nezvyšovat,“ řekl. Nechtěl dopředu prozrazovat, zda by třeba rostly platy odlišně u různých profesí.

Ministerstvo práce v podkladech pro bývalou vládu a její listopadové rozhodnutí uvedlo, že by přidání stálo státní rozpočet 9,79 miliardy korun a rozpočty krajů a obcí 3,83 miliardy Kč. Z veřejného zdravotního pojištění by bylo potřeba 2,37 miliardy korun. Dohromady by tak šlo téměř o 16 miliard korun.

V případě rostoucích cen energií nabízí Jurečka dvojí řešení. Většinu standardních případů navýšení cen energií by podle něj měla pokrýt upravená výše příspěvku na bydlení. U extrémních výkyvů by měla občanům pomoci úprava dávek mimořádné okamžité pomoci.

Televize CNN Prima News v úterý informovala s odvoláním na prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) Jana Wiesnera, že vláda by ve středu měla rozhodnout o testování zaměstnanců, kteří nepodstoupili třetí kolo očkování. Test by pro ně měl být povinný od 10. ledna. Podle Wiesnera by testování mělo být dvakrát týdně. Považuje za téměř jisté, že vláda nový režim testování schválí.