Zachráníš dítě, nebo starce? Počítačové hry pomáhají s výukou etiky i fyziky

„Smrtelná nemoc zachvátila město a ty držíš v ruce poslední lahvičku s lékem proti ní. Na postelích před tebou leží dva velmi nemocní lidé. První je starý lékárník, který lék vyrobil, druhým pacientem je tvá malá neteř. Co uděláš?“

Toto není zapeklitá hádanka, ale ukázka ze hry Quest for Glory 3: The Wages of War. Učitelka Hana Svobodová ji využívá k tomu, aby se studenty střední školy probírala etiku. Hráči jsou ve hře staveni do těžkých situací a volí si z několika možností, o kterých poté s učitelkou diskutují.

„Dáš lék starému lékárníkovi a budeš doufat, že se jeho stav zlepší co nejdřív natolik, aby mohl vyrobit další dřív, než tvá neteř zemře? Nebo dáš lék dítěti, které má před sebou víc života než starý muž? Nebo lék rozdělíš, oběma nemocným podáš polovinu a budeš doufat, že dávka bude stačit?“ zní některé z možností, ze kterých si studenti volí.

Hra This War of Mine jí zase pomáhá v rozebírání tématu válečných konfliktů. „Nejprve se třídou řešíme obhajitelnost válečného konfliktu z hlediska etických teorií, poté se věnujeme válce z pohledu civilistů zasažených konfliktem,“ tvrdí učitelka. Žáci jsou postaveni do role civilistů, kteří se snaží přežít v opuštěném domě, vylepšují si bunkr, hlídají ho a chodí do okolí na průzkum. Potýkají se s různými nástrahami, třeba že za nimi přijdou dva cizinci a žádají je o pomoc. Studenti řeší, zda dvojici důvěřovat, či nikoliv.

Hry mě k dětem přibližují

Učitelé však pro hry nacházejí využití i v dalších předmětech. Například v hodinách dějepisu Petra Malechy se žáci setkají se známou počítačovou hrou Assassin’s Creed. Učitel ji používá jako ukázku historického prostředí. Hru nehraje každý z nich zvlášť, Malecha ji kvůli licencím může pouštět na projektoru. I přesto s ní slaví výrazně větší úspěch, než kdyby historické reálie demonstroval na beletrii nebo je ukazoval v učebnici.

„Jsou zvyklí často konzumovat hotový obsah, takže tohle je cesta, jak si udržím jejich pozornost a zároveň se přibližuji jejich světu,“ poznamenal učitel. Hry mu navíc pomáhají najít si k žákům cestu a vytvořit si důvěrnější vztah. Několik jeho žáků dějepisu si nyní při českém jazyce vybralo ke čtení knížky ze série Assassin’s Creed, dodává učitel jako důkaz toho, že na ně metoda zapůsobila.

Vyučování české historie zase v některých školách zpestřuje úspěšná česká hra Kingdome Come: Deliverance. Její děj je zasazen na začátek 15. století do vlády Václava IV. a Zikmunda Lucemburského, vývojáři se navíc snažili o co nejautentičtější zpracování českých dějin, a tak se její využití v hodinách dějepisu přímo nabízelo.

Pozitivní vliv her vyzdvihuje i psycholog Jakub Staněk, který se technologiemi zabývá. Vypozoroval hned několik pozitivních dopadů. „Když se zeptáte dětí, co jim hry přinesly, nejčastější odpověď bude angličtina. Často od nich uslyšíte i to, že jim hry daly přehled o historických souvislostech,“ tvrdí psycholog. Historické reálie podle něj nemusí být vždy naprosto přesné, ale dávají dětem podstatný kontext. „Nesmíme opomenout ani schopnost týmové spolupráce a kooperace s ostatními,“ zmínil Staněk další benefit her.

Upozorňuje i na jejich kladný přínos v oblasti sociálních vztahů. Technologie totiž mohou pomoci dětem, které mají problém vytvářet si sociální kontakty v osobním životě. „Zprostředkovaně pro ně může být navazování kontaktů snazší, a proto si díky online světě mohou trénovat sociální dovednosti v bezpečném prostředí svého domova a následně je přenášet do reálného života,“ řekl. Samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že online komunikace není reálný život a že schopnosti musí umět přenést do skutečné komunikace, dodal psycholog.

Angry Birds jako ukázka gravitace

Učitelé k oživení výuky používají nejen hry, ale i mobilní aplikace. A využití nacházejí v humanitních i exaktních vědách. Jedním z důkazů jsou hodiny fyziky Karla Havlíčka, kde žáci uvidí Angry Birds Space. Známá aplikace, ve které uživatel vystřeluje barevné ptáčky, totiž může dobře posloužit k vysvětlení pojmu gravitačního pole.

Nejde o celohodinovou aktivitu, nýbrž o její úsek. „Žáci s hrou většinou již měli zkušenost. Při výkladu poměrně teoretického pojmu gravitačního pole pustím krátké video z dané hry. V ní je pole vizualizováno a žáci vidí efekt pole na letícího ptáčka či trosky,“ popsal pro Havlíček. Doplňuje, že děti díky tomu samy pojem vysvětlí a definují v rámci diskuze. Zjistí totiž, že už ho znají. „Jen si pak přiznáme, že v reálném světě nemá pole okraj, ale slábne se vzdáleností,“ říká učitel.

Všichni se shodují, že hry by neměly být nedílnou součástí hodiny, nýbrž pouze prvkem zpestření. Podle Staňka je důležité ještě rozlišovat mezi „běžnými“ hrami a výukovými hrami. „K edukačním hrám se většinou děti nedostanou samy od sebe, ale přes pokrokové učitele. Dávají dětem možnost, jak gamifikovat něco, co by se jinak učily tradičním způsobem,“ vysvětluje.

Poukazuje na situaci, kdy dítě na papíře dostane k vypočítání deset klasických příkladů. „V edukační hře jim můžeme dát ten samý úkol, ale bude na tabletu. Pokud za každou správnou odpověď vyleze panáček o kousek výš na žebříku a cílem bude, aby vylezl až na strop, budou děti daleko motivovanější. A nejenom děti, i dospělé by to přimělo podat lepší výkon,“ dodává psycholog.

Ačkoliv by někdo „tahání“ technologií do školy mohl vnímat negativně, Staněk tvrdí, že jsou již nyní nedílnou součástí našich životů. „Je důležité si uvědomit, v jaké době žijeme a jak se jako společnost vyvíjíme. Děti bychom měli vést k tomu, že technologie tu s námi jsou neustále. Zároveň bychom jim měli ukázat, jak je používat, aby díky nim byli produktivní a správně se pomocí nich rozvíjeli,“ vysvětluje a dodává, že technologie není jenom nástroj k prokrastinaci, ale může nás rozvíjet, když víme, jak s ní zacházet.