Polovina Čechů se cítí šťastná, zlom k horšímu nastal s pandemií

V roce 2025 by se za velmi šťastné či šťastné označila polovina Čechů, „tak na půl“ to měly zhruba dvě pětiny obyvatel. Desetina lidí se naopak cítila nešťastně či velmi nešťastně, ukázal dlouhodobý výzkum STEM, který měří pocit štěstí obyvatel České republiky.
V posledních čtyřech letech se trend poměrně stabilizoval, nejhorších výsledků dosáhl výzkum v roce 2021. Naopak nejvyšší výsledky v oblasti štěstí zaznamenal v letech 2017 až 2019, kdy se za šťastné považovaly až tři pětiny lidí.
„Rok 2019 byl dosud posledním obdobím, kdy se sešlo více pozitiv, růst ekonomiky a z našeho českého pohledu také absence velkých světových otřesů. Dnes naopak žijeme v době multikrizí,“ komentoval náladu ve společnosti analytik STEM Martin Kratochvíl.
„Skutečný zlom pak nastal v období pandemie, přestože v dalších letech následovaly krize do značné míry spojené s ekonomikou a financemi, pocit štěstí se poté stabilizoval, ale už nikdy nedosáhl úrovně z roku 2019,“ vysvětlil analytik příčiny poklesu.
Ústav se zaměřil i na různé segmenty české populace. Dle ukazatelů jsou ženy o něco šťastnější než muži. Míra štěstí stoupá i s úrovní dosaženého vzdělání. Pouze 40 procent lidí, kteří mají základní či střední školu bez maturity, se cítí šťastno. U vysokoškolsky vzdělaných lidí jde o 67 procent.
„Do určitého bodu může materiální zajištění zajišťovat také vyšší pocit štěstí. Jedná se o jednu z nutných podmínek pro jeho dosažení, avšak neméně důležitou roli vedle něj hraje také individuální zdraví, kvalita vztahů a spokojenost s nimi, jak již víme i z předchozích šetření na toto téma,“ míní analytička STEM Klára Zajíčková.
Problém dělá Čechům mezilidská a institucionální důvěra. Podle ředitele výzkumu STEM Jaromíra Mazáka se může problematika dotýkat i ochoty zapojovat se do dárcovství či dobrovolnictví.
Trend důvěry české společnosti od roku 2022 pomalu narůstá, je však stále na pouhých 37 procentech. Česko se tak v rámci zemí EU řadí na poslední příčky.