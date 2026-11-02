Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Klečení demonstrantů bylo přehnané, jinak zákrok ve Sněmovně v pořádku, řekla kontrola

Autor: ,
  13:14
Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí...

Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí zasahovala v pátek večer policie. (24. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí...
Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí...
Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí...
Lidé protestují proti rozhodnutí vládní koalice projednat ve Sněmovně...
34 fotografií
Závěry vnitřní kontroly ochranné služby nerozptýlily pochybnosti opoziční ODS o přiměřenosti zásahu policie ve Sněmovně při jednání o zrušení mediálních poplatků. Strana čeká na vyjádření policejního prezidenta, řekl předseda občanských demokratů Martin Kupka.

Hodnocení, že má policie zásah na sněmovní galerii za přiměřený, nic nemění na politické odpovědnosti předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD), soudí předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Vyjádření Okamury ČTK zjišťuje.

Místopředseda Sněmovny Jiří Barták (Motoristé) řekl, že zásah byl oprávněný a na jeho žádost, kterou jako předsedající schůze učinil v souladu s jednacím řádem. Hřib naopak poukázal na to, že pokyn k pokleknutí vyvedených demonstrantů policie označila za nepřiměřený.

ODS čeká na odpověď policejního prezidenta

Ochranná služba dnes k incidentu z pátku 23. října uvedla, že policisté při incidentu na galerii Sněmovny postupovali správně. Důvodem postupu policistů nebyl obsah vyjádřených názorů ani samotné držení transparentů.

Rozhodující skutečností bylo podle ochranné služby koordinované porušení pravidel pro návštěvníky galerie, neoprávněný vstup do prostoru určeného pouze oprávněným osobám a následné neuposlechnutí zákonných výzev policistů. Za nepřiměřený označila následný pokyn k pokleknutí vyvedených demonstrantů.

„Policistům děkuji za zajištění pořádku a podmínek pro řádné jednání Sněmovny,“ uvedl Barták.

ODS žádá policejního ředitele o prověření zásahu ve Sněmovně. Chce odvolat Okamuru

Podle Hřiba Okamura při jednání nezvládl roli garanta férového jednání a svobodné parlamentní diskuse, kterým měl být. Místo toho se podle něj choval jako někdo, kdo toleruje zastrašování občanů a omezování prostoru pro vyjádření jejich názorů. Vznikla kvůli tomu i petice k odvolání Okamury z funkce předsedy Sněmovny, ke které se připojily tisíce občanů, připomenul v reakci.

„Závěry vnitřní kontroly ochranné služby naše pochybnosti o přiměřenosti policejního zásahu rozhodně nerozptýlily. Vyvedení občanů z galerie Poslanecké sněmovny a jejich následné nucení klečet považujeme za nepřiměřený postup. Stanovisko ochranné služby je pouze dílčím závěrem, který nemůže nahradit nezávislé posouzení celého zásahu,“ uvedl Kupka. ODS podle něj nadále čeká na odpověď policejního prezidenta.

Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí zasahovala v pátek večer policie. (24. října 2026)
Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí zasahovala v pátek večer policie. Ženu, která hodila dlažební kostku, policisté zadrželi. (24. října 2026)
Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí zasahovala v pátek večer policie. Ženu, která hodila dlažební kostku, policisté zadrželi. (24. října 2026)
Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí zasahovala v pátek večer policie. Ženu, která hodila dlažební kostku, policisté zadrželi. (24. října 2026)
34 fotografií

„Před zákrokem byli návštěvníci poučeni“

„Současně podnikáme kroky vůči vedení Poslanecké sněmovny, aby byla jasně stanovena pravidla pro veřejnost na galerii. Je nutné jednoznačně rozlišovat mezi skutečným narušováním jednání Sněmovny a legitimním projevem svobody slova, jakým může být například tiché držení transparentu,“ dodal.

Návštěvníci podle ochranné služby překonali při jednání Sněmovny technickou zábranu, organizovaně vstoupili do prostor nepřístupných veřejnosti a svým jednáním následně narušili schůzi.

Desítky demonstrantů chtěly vniknout do Sněmovny. Pak letěla první kostka

„Nezbytné je zdůraznit, že před samotným zákrokem byli návštěvníci poučeni o pravidlech chování na galerii a následně opakovaně vyzváni policisty, aby od svého jednání upustili. Tyto výzvy však nerespektovali, proto bylo nezbytné přistoupit k použití donucovacích prostředků,“ sdělila policie.

Zvolené hmaty a chvaty podle závěrů vyšetřování odpovídaly charakteru a intenzitě kladeného odporu. Šetření potvrdilo, že jeden z policistů po ukončení zákroku vydal několika vyvedeným lidem pokyn k pokleknutí. Toto opatření trvalo podle policie méně než dvě minuty a vyvolalo ho mimo jiné i odpor kladený při zákroku.

„Kontrola dospěla k závěru, že přijetí bezpečnostních opatření bylo za daných okolností důvodné, samotný pokyn k pokleknutí však byl vyhodnocen jako nepřiměřený. S tímto závěrem bude Ochranná služba Policie České republiky dále pracovat a zahrne jej i do výcviku a přípravy na mimořádné situace tak, aby policisté v obdobných situacích volili prostředky nejen zákonné, ale i přiměřené,“ uzavřela policie.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

„To se fakt museli posr...t,“ řekl k dění kolem poplatků Topolánek

Mirek Topolánek na akci pro voliče, kterou organizovala Dagmar Pecková. (24....

Bývalý premiér Miroslav Topolánek se vyjádřil k aktuálnímu dění kolem změny financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Kriticky hovořil jak na stranu současné vládní koalice, která s...

2. listopadu 2026  14:17

Trojkoalice v Hradci podepsala smlouvu, primátorkou bude Springerová

Podpis koaliční smlouvy v Hradci Králové (2. listopadu 2026).

Královéhradecká trojkoalice se staronovou primátorkou Pavlínou Springerovou dnes před polednem podepsala koaliční smlouvu. Na spolupráci se dohodli politici HDK a TOP 09 s Piráty a STAN a Změnou,...

2. listopadu 2026  11:36,  aktualizováno  14:14

Úterní stávky významně omezí dopravu v Praze. Do centra jen metrem, radí policie

Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...

Více než deset ohlášených shromáždění se uskuteční v úterý na území hlavního města Prahy. Některá navíc zahrnou i průvod přes centrum metropole až na Václavské náměstí, kde vyvrcholí hlavním...

2. listopadu 2026  14:12

Únik neznámé látky v jablonecké firmě. Záchranáři ošetřili třináct lidí

Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát...

Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovaly složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku neznámé látky v prostorách expediční firmy Megaknihy v Jablonci nad Nisou....

2. listopadu 2026  13:13,  aktualizováno  14:08

Současného tance se lidé nemusí bát, říká nová porotkyně StarDance

Premium
Jana Burkiewiczová ve StarDance XIV (2026)

Tanec podle ní nepotřebuje slova, aby dokázal vyprávět příběhy a vyvolávat silné emoce. Přesto má choreografka a režisérka Jana Burkiewiczová pocit, že se ho lidé často zbytečně obávají. I proto...

2. listopadu 2026

Pavel je proti účasti ruských hokejistů na akcích, dokud Putin pokračuje v agresi

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Prezident Petr Pavel se vyslovil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních akcích, dokud Rusko pokračuje v agresi vůči Ukrajině. Pavel to řekl při odchodu z jednání vlády, kterého se účastnil....

2. listopadu 2026  13:01,  aktualizováno  13:55

Nová armádní koncepce podle Pavla nezajistí plnění spojeneckých závazků

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Navržená nová Koncepce výstavby armády do roku 2040 podle prezidenta Petra Pavla nezajistí plnění spojeneckých závazků a připravenost na větší konflikt. Pavel to řekl po odchodu z Úřadu vlády, kde...

2. listopadu 2026  6:05,  aktualizováno  13:50

Liberec má nového primátora, náměstků bude rekordní počet. ANO míří do opozice

Nový primátor Liberce Lukáš Hájek z SLK, Martina Teplá za Lepší Liberec a Jan...

Do vedení Liberce usedne v následujících čtyřech letech jedenáctičlenná rada, primátorem krajského města bude politolog Lukáš Hájek. Koalice vítězných Starostů pro Liberecký kraj (SLK), Lepšího...

2. listopadu 2026  10:43,  aktualizováno  13:43

Primátorem Jihlavy se opět stal Petr Ryška z ODS, ANO odešlo do opozice

Ustavující jednání nového městského zastupitelstva v Jihlavě. (2. listopadu...

V čele krajského města Vysočiny bude i v následujících čtyřech letech stát Petr Ryška z ODS. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen hlasy nejen nově sestavené koalice. Ta zahrnuje Tým pro...

2. listopadu 2026  13:24,  aktualizováno  13:39

Dohoda o koalici v Praze se oddaluje. STAN a SPOLU se nedaří najít třetího partnera

Petr Hlaváček (STAN), Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě) po...

Téměř měsíc od voleb je rozhodnuto o složení vládnoucích stran ve většině měst v České republice. V Praze se na spolupráci dohodnulo vítězné hnutí STAN a koalice SPOLU pro Prahu, stále se jim však...

2. listopadu 2026  11:46,  aktualizováno  13:37

Brýle pro dronové operátory měly zabíjet. Zmařili jsme léčku, tvrdí ruská FSB

Ruský voják se učí ovládat dron během polního výcviku v Krasnodarském kraji....

Ruská tajná služba FSB tvrdí, že zabránila sérii útoků na ruské vojáky, k nimž měla být použita výbušná zařízení umístěná v brýlích pro operátory FPV dronů. Podle ruské strany tuto operaci připravila...

2. listopadu 2026  13:16

Klečení demonstrantů bylo přehnané, jinak zákrok ve Sněmovně v pořádku, řekla kontrola

Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí...

Závěry vnitřní kontroly ochranné služby nerozptýlily pochybnosti opoziční ODS o přiměřenosti zásahu policie ve Sněmovně při jednání o zrušení mediálních poplatků. Strana čeká na vyjádření policejního...

2. listopadu 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.