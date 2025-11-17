Proti „mafiánské“ vládě ANO protestují tisíce lidí, pochod za národ nelákal

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Ve 14 hodin bylo na Václavském místě před začátkem pochodu pouze několik desítek účastníků. Kromě velkých českých vlajek nesou lidé také menší vlajky Slovenska, Moravy a Slezska. Za písně od Daniela Landy Kdož jste boží bojovníci se pochod pomalým tempem přesunul do Jindřišské ulice. Zde účastníci pochodu vyzývali přihlížející, aby se přidali. Na dění dohlíží také desítka policistů v uniformě i civilu.
Kromě uctění památky zavražděných studentů v roce 1939 se pochod rovněž vymezuje proti končící vládě Petra Fialy. „Volby dopadly, jak dopadly. Bohužel, ti, co by tam už neměli být, tak se stále vlády drží zuby nehty, aby nemuseli od válu. Svoboda se nám salámovou metodou čím dál více ztrácí. Čtyřicet let jsme se podřizovali Rusákům a teď to přichází z opačné strany z Bruselu a začíná to být téměř horší, než to bylo předtím,“ líčí záměr pochodu jeden z organizátorů.
V Praze jsou na dnešek hlášeny i demonstrace proti odstraňování ukrajinských vlajek z veřejných institucí, která se má uskutečnit na Můstku, nebo proti vznikající vládě.
Státní svátek 17. listopadu 2025
Na Staroměstském náměstí bude program oslav 17. listopadu pokračovat demonstrací spolku Milion chvilek pro demokracii. Na velkém plátně se tam promítá dokument o historii a vzniku pořádající organizace. Akce začíná v 15 hodin, na místě se sešlo zatím několik stovek lidí.
Pět osobností, které vzdorovaly nacistům či komunistům, večer obdrží Ceny Paměti národa organizace Post Bellum. Slavnostní večer s předáním cen se uskuteční jako obvykle v Národním divadle. Letos ji dostane například slovenský publicista a sociolog Fedor Gál.
Vzpomínkové akce se konají po celé republice
Hlavní vzpomínkové akce se tradičně odehrávají na pražské Národní třídě, kde byl v roce 1989 komunistickou policií násilně potlačen studentský průvod. Položit květiny a zapálit svíčku přicházejí politici, rektoři i rodiny s dětmi.
Věnce tam v pondělí položil prezident Petr Pavel, premiér v demisi Petr Fiala, šéf hnutí ANO Andrej Babiš či další zástupci opozice i nastupující vlády.
V Brně připomínají výročí pádu komunismu univerzity a jejich studenti, divadelníci i politici. Uskuteční se oslavy, shromáždění, vzpomínkové i kulturní akce. Největší je festival Brněnský sedmnáctý, který pořádá spolek studentů brněnských vysokých škol na náměstí Svobody.