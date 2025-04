V červnu 1944 vydal velitel SS Heinrich Himmler směrnici o evakuaci a likvidaci koncentračních táborů před postupující frontou. Vycházela z již dříve přijaté politiky spálené země, podle níž na územích, odkud se nacisté stahovali, neměly být nepříteli ponechány pokud možno žádné využitelné zdroje – proviant, suroviny, průmyslová zařízení a ani zajatci, potenciálně využitelní jako pracovní síla nebo vojáci.

Kromě toho tu byl zřejmý záměr zamést stopy po masovém vyhlazování, ke kterému v táborech docházelo. Velitelé měli za každou cenu zabránit tomu, aby se vězňové, hlavní svědci nacistických zvěrstev, dočkali v táborech osvobození. Vězni, které již nebylo možné „odtransportovat“, měli být zastřeleni a tábory zapáleny či vyhozeny do povětří.

Evakuace neznamenala záchranu

V závislosti na posunech fronty tak byly tábory postupně „evakuovány“ – řečeno nacistickým eufemismem, který tak jako v jiných případech i zde zastíral pravou podstatu věci. Nešlo totiž o žádnou záchranu, ale naopak o cílevědomé pokračování genocidní politiky. Vězni tábory opouštěli jen proto, aby mohli být dál vražděni.

Paměť národa Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovala Kristýna Himmerová. Paměť národa připravila celorepublikový projekt Nezapomeňme 80 k připomínce konce 2. světové války. Na více než sto místech se lidé mohou v průběhu dubna a května seznámit s příběhy lidí, kteří bojovali za naši svobodu i těch, kteří za ni bojují dnes.

První fáze likvidace táborů začala už v létě 1944, kdy se před postupující Rudou armádou evakuovaly tábory v západní části Sovětského svazu a ve východním Polsku. Jedním z prvních byl polský Majdanek. Vězni se odsud přesouvali na západ: do Osvětimi, Gross Rosenu, Ravensbrucku, Mauthausenu a dalších koncentračních táborů.

V druhé fázi, započaté likvidací Osvětimi v lednu 1945 pak postupně došlo i na tyto tábory, takže mnozí vězni absolvovali více než jednu evakuaci. Během necelých čtyř posledních měsíců války prošlo útrapami pochodů a transportů smrti více než 700 tisíc lidí, většinou Židů.

Obrovský komplex osvětimských koncentračních a vyhlazovacích táborů se na likvidaci připravoval už od konce roku 1944. Nacisté odsud odvezli několik desítek tisíc lidí na práci do Říše, likvidovali kartotéky se jmény obětí, demontovali plynové komory a krematoria, povraždili vězně, kteří vražedná zařízení obsluhovali.

Mezi 18. a 21. lednem pak brány tábora opustilo 66 tisíc vězňů. Nastoupili strastiplný pochod do Vladislavi, odkud je vlaky rozvážely do Gross−Rosenu, Buchenwaldu, Dachau či Mauthausenu.

„Šlapete, máte zavřené oči a spíte“

Na cestu z Osvětimi se tehdy vydal i třináctiletý Pavel Werner. Chlapec z české židovské rodiny z Pardubic přežil jako jeden z devětaosmdesáti tzv. „Birkenau Boys“, jimž se tu na přání táborového lékaře Mengeleho dostávalo zvláštního zacházení. Když dozorci prováděli selekci lidí do pochodů, Birkenau Boys byli určeni, aby v táboře zůstali.

„My jsme začali křičet, že ne, že jsme silní, že můžeme pochodovat. Protože jsme měli zkušenost, že jakmile vás vyřadí mezi slabé, je to konec,“ líčil Pavel Werner, jak si nakonec vydobyl místo v pochodu.

„Nikdo nevěděl, co se stane s těmi vězni, co tam zůstali. Předpokládalo se, že je Němci zlikvidují. Jenomže oni na to nestačili, takže ti, co zůstali a nešli na ten pochod, byli během deseti dnů osvobození Rudou armádou. A my jsme vlastně museli ještě procházet ty nejhorší úseky,“ popsal.

Pavel Werner v roce 2014.

Cílem Pavlova transportu se stal koncentrační tábor Mauthausen na území Rakouska. Pěšky pravděpodobně musel ujít víc než 70 kilometrů mezi Osvětimí a nádražím ve Vratislavi. „Byli jsme hlídaní ze stran a vzadu šli esesáci. Kdo zůstal stát nebo sedl do sněhu nebo prostě už nemohl, tak ho zastřelili. Stříleli do hlavy z pušek. Ty mrtvoly musela ta kolona odklidit z cesty. Házeli je na stranu do sněhu,“ vyprávěl.

„Tu první noc jsme celou šlapali, nedali nám vůbec odpočinek. Tak jsme to neviděli. Ale když se rozednilo, viděli jsme spousty mrtvol s rozsekanými hlavami ležet na kraji silnice. Což tedy nás motivovalo k tomu, že jsme si říkali: ‚Musíš vydržet,‘“ vzpomínal.

O hladu a žízni, zmrzlí, špatně oblečení, nevyspalí a k smrti vyčerpaní pochodovali denně mnohakilometrové úseky. S ostatními chlapci si ale ze všech sil pomáhali. „V noci jsme se drželi tři pod rukou a ten prostřední mohl odpočívat, spát. A pak jsme se střídali. Ono to funguje. Šlapete, a vůbec nevíte, že šlapete. Máte zavřené oči a spíte.“

Pak Werner dorazil s pochodem smrti do Mauthausenu, následně prošel ještě tábory v Melku a Gunskirchenu, kde se nakonec dočkal osvobození.

„Museli jsme ukázat, jak moc chceme žít“

Evakuačních pochodů a transportů bylo nepočítaně, s blížícím se koncem války se však situace komplikovala. Dozorci už v podstatě nepodléhali žádným rozkazům a transporty závisely na jejich libovůli. Vznikal tak chaos.

Vzpomínky těch, kdo pochody prošli, se ale navzájem podobají. „Před polednem jsme dostali chleba, kus margarínu a ještě kousek salámu. Mně se navíc podařilo sebrat z ordinace nějaké léky,“ vyprávěl slovenský Žid Naftali (dříve Juraj) Fürst o 19. lednu 1945, kdy vyrazil na pochod smrti z osvětimského vedlejšího tábora Budy.

„Šli jsme směr Osvětim, zase jsme viděli tu bránu a za ní jsme se dostali na hlavní cestu. Tam jsme pochopili, že už před námi pochodovaly tisíce lidí. Na obou stranách cesty v příkopech leželi mrtví, ranění, plačící a křičící lidé. Bylo to, jako byste prošli branou do pekla, ten obraz se nedá popsat. Krev, pláč, mrtvoly. Na to nejsou slova,“ vzpomínal na transport, který jako dvanáctiletý prošel spolu se starším bratrem.

Líčil pětadvacetistupňové mrazy, naprosté zoufalství i nezlomnou vůli k životu. „Museli jsme ukázat, jak moc chceme žít. Udělat v takové situaci další krok, nezůstat vzadu, na to bylo třeba mnoho síly.“

Každý projev lidskosti mohl znamenat světlo na konci tunelu. Jako když mu třetího dne jakási žena dala chleba s husí pečínkou. „Hned jsem si to rozdělil s bratrem a snědli jsme to. Byli i lidé, kteří viděli, jak strašně trpíme, a měli to srdce nám pomoct. Ne všichni byli proti nám. To bylo světýlko, potkat normálního člověka. Bylo to pro nás velmi důležité a vzácné.“

Po třech dnech dorazil pochod na nádraží, kde zmožené, mokré, hladové a vysílené vězně naložili do otevřených vagónů plných sněhu. Vlak v noci vyrazil a promrzlí lidé byli vystaveni chladu a větru. Juraj otevřel léky, které odnesl z tábora. Cucali je s bratrem, dokud byly sladké. Když zhořkly, vyplivli je. Bylo to poslední jídlo, které jim zůstalo. Příštího dne, 23. ledna 1945, dorazil transport do Buchenwaldu, kde se Juraj dočkal 11. dubna 1945 osvobození americkou armádou.

Naftali Fürst na slavné fotce po osvobození v táboře Buchenwald.

„Tohle už nebyli lidé, ale polozvířata“

Paměť národa vedle vzpomínek přeživších vězňů uchovává i řadu vzpomínek „obyčejných“ obyvatel. „Bylo to něco tak hrůzného, že na to nikdy nezapomenu,“ vyprávěla Hana Šebková, která v rodném, tehdy sudetském, Tanvaldu sledovala průvod směřující údajně do nedalekého tábora v Rýnovicích.

„Vězni vezli káry nebo se drželi jeden druhého zavěšení za lokty. Byli ve dřevácích, v pruhovaných hadrech, už nemohli, viseli jeden na druhým, a když už někomu nohy nesloužily, tak ho rozhoupali a hodili na tu káru. My jsme byli v prvním patře v okně, tak jsme viděli, že na té káře se ještě hýbali. Bylo to strašné,“ vzpomínala.

Nejen pro civilisty, kteří měli to štěstí, že nacistické koncentrační tábory nepoznali, byl pohled na trmácející se lidské trosky zdrcující. Na příchod evakuačních transportů s hrůzou vzpomínali i mnozí Židé věznění v Terezíně. Tam totiž během dubna a května 1945 postupně dorazilo asi 15 tisíc zubožených vězňů. Šlo o přeživší z pochodů smrti z „evakuovaných“ KT Flossenbürg a Buchenwald a z jejich pobočných táborů.

„My z ghetta jsme ještě byli lidmi, ale tohle už lidé nebyli. Byli tak vyhladovělí, že jedli trávu,“ popsala příchod vězňů Helena Brázdová, která jako dítě ze smíšeného židovsko-německého manželství strávila v Terezíně dva a půl roku.

„Přicházeli zbídačení, strašně zbídačení lidi. Řev. Psi štěkali. Kravál. A vedle mě stála paní a přistoupil k ní pán a říkal jí: ‚Ty mě nepoznáváš?‘ A ona koukala – protože on byl kost a kůže. Ty lidi byli k nepoznání. To byla polozvířata,“ vyprávěla.

Řada vězňů, kteří přežili samotný pochod, zemřela v Terezíně na následky naprostého vyčerpání nebo na skvrnitý tyfus, který se v Terezíně rozšířil právě po příchodu těchto vězňů a kvůli němuž byla už po osvobození na celé ghetto uvalena karanténa.

„Ty pampelišky jsme sežrali“

Do Terezína nakonec dorazil i pochod smrti z koncentračního tábora Schwarzheide, pobočného tábora v Sachsenhausenu, kam bylo v létě 1944 přepraveno na tisíc českých Židů z Osvětimi. Mezi mladými Čechy, kteří ve Schwarzheide měli pro armádu vyrábět pohonné hmoty v továrně BRABAG, byl i Miloš Dobrý.

19. dubna 1945 pro něj začala poslední fáze strastiplného válečného putování po koncentračních táborech. K závěrečnému pochodu spolu s ním nastoupilo téměř 600 vězňů, nepřežilo jich zhruba sto.

„Hnali nás po silnici v pětistupech a my jsme za ten den ušli padesát kilometrů. Obklopeni esesáky, kterých bylo stejně jako nás. Kdo nemohl a zůstával pozadu, tak ty stříleli a my jsme je museli zahrabávat. A takových zastavení na cestě bylo asi deset,“ vzpomínal.

Pochod překročil hranice bývalého Československa 23. dubna, o den později vězňové přenocovali ve sklárně v Horní Chřibské, kde za blíže neurčených okolností zemřelo 14 lidí. Následujícího dne došli do Varnsdorfu – v textilní továrně Haebler strávili více než týden, během něhož si hlad a vyčerpání vyžádaly dalších 14 obětí, jeden židovský vězeň byl pro výstrahu popraven.

Miloš Dobrý před válkou.

Z okna textilky prý viděli fotbalové hřiště. „To bylo plné pampelišek, bylo úplně žluté. A někdo řekl: ,To se dá jíst, Francouzi z toho dělají salát.’ Požádali jsme ty esesáky, aby nás pustili na sluníčko. Oni nám to dovolili. Tak nás těch dvě stě padesát lidí na hřiště vylezlo a my jsme pampelišky snědli. Květy, listy, kořínky, všecko. A když už byly pampelišky pryč, tak u plotu byly kopřivy, tak jsme zkoušeli jíst kopřivy. To se nedalo. Zaprvé to pálilo a zadruhé to bylo tvrdé. Tak jsme potom někde sehnali hrnce a vodu a uvařili jsme kopřivy v takovém velkém hrnci a jedli jsme kopřivy z té vody. To už nepálilo,“ vyprávěl.

Po hladovém týdnu v textilce vězně rozdělili do dvou skupin. 220 nežidovských pokračovalo pěšky do Skalice u České Lípy, kde je 9. května 1945 osvobodili sovětští vojáci. Židovskou skupinu dozorci nahnali do otevřených vagonů, v nichž se vozilo uhlí. Na hranicích mezi Sudety a protektorátem dozorci vězně konečně opustili, do protektorátu si 8. května už netroufali a prostě zmizeli. Pochod pokračoval směrem na Terezín.

„Proti nám jde četník, ruce nahoře. ,Vítám vás ve svobodné Československé republice.’ My na něj koukali jako na zjevení. Nám to nedošlo. My jsme pořád čekali, že to je nějaká zrada. Říkali jsme si: ,Oni jsou tady někde schovaní a začnou střílet,’“ popsal Dobrý neuvěřitelné chvíle znovunabytí svobody.

Trpělo tři čtvrtě milionu lidí

Pochody a transporty smrti přinesly nezměrné utrpení tři čtvrtě milionu lidí. Jejich martyrium se často odehrávalo právě na území dnešní České republiky. V lednu 1945 přes naše území přejížděly transporty z Osvětimi do táborů v Rakousku a Německu, jarní pochody pak přicházely ze severu, západu a jihozápadu.

Podle historika Jiřího Padevěta, který se tématu dlouhodobě věnuje, nalezneme nejvíc připomínek tehdejšího násilí v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Často jde o místa masových hrobů, které byly po válce exhumovány.