Vražd v Česku přibylo. V Praze není nejhůř, přeskočil ji jeden z krajů

Údaje policistů zahrnují nejen dokonané skutky, ale i přípravy a pokusy o vraždu. Nejvíce těchto skutků se podle statistik zatím stalo v Jihomoravském kraji, který na prvním místě oproti minulému roku vystřídal hlavní město.
V Jihomoravském kraji policisté vyšetřovali do konce září 20 vražd, pokusů a příprav, v Praze o dvě méně. Nejméně vražd, dvě, evidovali kriminalisté v Jihočeském kraji.
Nejméně vražd v červenci, nejvíce v září
Měsícem s nejvyšším počtem trestných činů kvalifikovaných jako vražda je zatím letošní září, kdy se jich podle statistik stalo 16. Následuje květen s 15 skutky a únor se 14 skutky. Nejméně vražd, šest, eviduje policie v červenci.
Sedm skutků policie připisuje mladistvým pachatelům mezi 15 a 17 lety, jednu pak nezletilému do 15 let. Loni děti do 15 let podle policie do konce září spáchaly tři skutky, mladiství dva trestné činy.
|
Pokus o vraždu ve věznici. Odsouzený pořezal druhého, hrozí mu výjimečný trest
Stejně jako v předchozích letech převažovaly i v letošním roce vraždy motivované osobními vztahy, policisté jich evidovali 59. Kriminalisté registrovali také tři loupežné a dvě sexuální vraždy. Zaznamenali i jednu vraždu na objednávku. Dosud objasnili 83 skutků, tedy více než 80 procent.
Všech trestných činů zjistili policisté od ledna do konce září o 1115 méně, než za první tři čtvrtletí loňského roku.
Nárůst zaznamenali u mravnostní nebo majetkové kriminality, ubylo hospodářských trestných činů a mírně i násilné kriminality. U 343 objasněných násilných trestných činů kriminalisté evidují mladistvé pachatele mezi 15 a 17 lety, 210 skutků podle nich spáchaly děti do 15 let.
|
Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let
Vojenských a protiústavních činů policisté loni za devět měsíců evidovali 23, letos 27.
Za celý rok 2024 policie evidovala 173 322 trestných činů, což je o 8096 méně než o rok dříve. Kriminalita tak oproti roku 2023 poklesla o 4,5 procenta. Vražd se loni stalo 151, o osm méně než v předchozím roce. Pachatelé dokončili 69 z nich, o zbytek vražd se pokusili nebo je připravovali.